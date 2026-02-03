Mumbai News: राज्यभरात ५८ लाख ८९ हजार कुणबी नोंदी; मराठवाड्यामध्ये बीड वगळता इतर जिल्ह्यांमध्ये अल्प प्रतिसाद!

मुंबई : मराठवाड्यामध्ये कुणबी प्रमाणपत्र मिळण्यास निर्माण होत असलेल्या अडचणीवर मात करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या माजी न्यायाधीश संदीप शिंदे समितीने ५८ लाख ८९ हजार ६४१ कुणबी नोंदी शोधल्या आहेत. मात्र सर्वात कमी ४८ हजार ८४४ नोंदी मराठवाड्यामध्ये सापडल्या आहेत. त्याआधारे २ लाख ६९ हजार ५३ जात प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे. मराठवाड्यातील मराठा - कुणबी प्रश्नाचा स्वतंत्र विचार करण्यासाठी हैद्राबाद गॅझेटचा वापर करण्यात येत असला तरी याआधारे देखील मराठवाड्यामध्ये फार कुणबी नोंदी सापडलेल्या नाहीत. .सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...३१ डिसेंबर २०२५ च्या अहवालानुसार, शिंदे समितीने शोधलेल्या कुणबी नोंदीच्या आधारे राज्यभरात ११ लाख ७९ हजार ३८३ जात प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले आहे. सर्वाधिक तीन लाख ७९ हजार ३४५ हजार जात प्रमाणपत्राचे वाटप नाशिक महसूल विभागात करण्यात आले आहे. तसेच त्यापैकी अहिल्यानगर जिल्ह्यामध्ये १ लाख ६८ हजार ३३३ इतक्या सर्वाधिक जात प्रमाणपत्राचे वाटप झाले आहे. .तर कोकण महसूल विभागात सर्वात कमी ९१ हजार ४६६ जात प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे. सर्वात कमी जात प्रमाणपत्राचे वाटप कोकणामध्ये असले तरी ८ लाख २५ हजार २४७ कुणबी नोंदी देखील कोकणामध्ये सापडल्या आहेत. त्यापैकी एकट्या रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये ५ लाख ३० हजार ४१४ नोंदी सापडल्या आहेत. मराठवाड्यात कुणबी नोंदींच्या अभावी जात प्रमाणपत्र मिळण्यास अडचणी येत होत्या. .त्या पार्श्वभूमीवर स्थापन झालेल्या शिंदे समितीला मराठवाड्यात सर्वात कमी नोंदी सापडल्या असल्या तरी बीड जिल्ह्यामध्ये १ लाख ८२ हजार १५६ जात प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे. लातूर जिल्ह्यामध्ये २ हजार ४०५ जात प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले आहेत. शिंदे समितीने शोधलेल्या ५८ लाख ८९ हजार ६४१ नोंदींपैकी ५८ लाख २४ हजार ११३ नोंदींचे स्कॅनिंग पूर्ण झाले आहे. त्यापैकी ५८ लाख २१ हजार ६३४ नोंदी संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आल्या आहेत. जात प्रमाणपत्रासाठी ११ लाख ८६ हजार २४७ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी ११ लाख ७९ हजार ३८३ जात प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे. तर ४ हजार ४१५ अर्ज नामंजूर करण्यात आले असून २ हजार ४४९ अर्ज प्रलंबित आहेत..Deputy CM Sunetra Pawar: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आज कऱ्हाड दौऱ्यावर; विदीप जाधव यांच्याही कुटुंबीयांची भेट घेणार!.कुणबी नोंदी आणि प्रमाणपत्रमहसूल विभाग कुणबी नोंदी जात प्रमाणपत्राचे वाटपकोकण ८,२५,२४७ ९१,६४१पुणे ७,०८,७४० १,७४,२७७नाशिक ८,२७,४६५ ३,७९,३४५छत्रपती संभाजीनगर ४८,८४४ २,६८,००३अमरावती २५,७४,३६९ १,४३,९३९नागपूर ९,०४,९७६ १,२२,३५३.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.