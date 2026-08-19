Maharashtra Voter List: मतदार यादीच्या SIR प्रक्रियेत मोठी माहिती समोर; ७५.५२ लाख मतदार सापडले नाहीत, १७ लाख नावे दुबार

मुंबई : राज्यातील मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पडताळणीचा (एसआयआर) टप्पा पूर्ण झाला असून, राज्यातील ९.७८ कोटी मतदारांपैकी सात कोटी ७१ लाख मतदारांची गणनापत्रे (इन्युमरेशन फॉर्म) संकलित करण्यात आले आहेत. तब्बल २.०७ कोटी मतदारांचे गणना अर्ज विविध कारणांनी संकलित झाले नाहीत. त्यामध्ये ७५.५२ लाख मतदार अनुपस्थित होते किंवा सापडले नाहीत, तर १७ लाख मतदारांची नावे दुबार असल्याचे समोर आले आहे..Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.राज्यातील ‘एसआयआर’चा टप्पा पूर्ण झाला असून, त्याविषयी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी माहिती दिली. राज्यात ‘एसआयआर’ प्रक्रियेसाठी ३० जून ते १७ ऑगस्टदरम्यान बूथस्तरीय अधिकाऱ्यांनी राज्यात घरोघरी जाऊन गणना अर्ज जमा केले. त्यामध्ये सात कोटी ७१ लाख मतदारांची गणनापत्रे संकलित झाली आहेत. असंकलित मतदारांच्या तात्पुरत्या याद्या संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संकेतस्थळांवर चार दिवसांपूर्वी प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. .राजकीय पक्षांच्या बूथस्तरीय प्रतिनिधींना या याद्यांतील मतदारांबाबत माहिती देण्याचे आवाहन करण्यात आले असून, पात्र मतदारांकडून आवश्यक अर्ज मिळवून त्याची बीएलओमार्फत पडताळणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच, दुरुस्तीसाठी फॉर्म ८, तर मतदाराचे नाव वगळण्यास हरकत घेण्यासाठी फॉर्म ७ दाखल करता येईल. खोटी माहिती किंवा घोषणा दिल्यास लोकप्रतिनिधित्व कायदा, १९५० च्या कलम ३१ नुसार एक वर्षापर्यंत कारावास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात..‘बीएलओं’च्या कामाचे कौतुक‘एसआयआर’चे काम करण्यासाठी राज्यातील एक लाख बूथस्तरीय अधिकाऱ्यांनी (बीएलओ) केलेल्या कामाचे चोकलिंगम यांनी कौतुक केले. अतितीव्र उन्हाळा आणि मुसळधार पाऊस याची पर्वा न करता ‘बीएलओं’नी केलेले काम हे कौतुकास्पद आहे. प्रत्येक बीएलओने त्याच्याकडे जबाबदारी असलेल्या परिसरातील घरांमध्ये त्याने तीन वेळा भेटी दिल्या आहेत. ही प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत त्या परिसरातील सेंटरवर ते बसून राहिले, त्यामुळे हे काम चोख करता आल्याचे त्यांनी नमूद केले..दावे-हरकतींसाठी मुदतएसआयआर अंतर्गत तयार करण्यात आलेली प्रारूप मतदार यादी २४ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध होणार आहे. प्रारूप यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर महिनाभर दावे व हरकती नोंदविण्यासाठी मुदत दिली जाईल. यादीत नाव नसलेल्या मतदारांना आणि एक ऑक्टोबर २०२६ रोजी किंवा त्यापूर्वी १८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या नवमतदारांना फॉर्म ६ भरून नाव नोंदविता येणार आहे..मतदारांनी सांगितलेली कारणे- वेळ नाही- मतदान करून काही उपयोग होत नाही- मतदान करायचे नाही.MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.असंकलित मतदारांच्या तात्पुरत्या याद्या चार दिवस अगोदर प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. प्रारूप यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर दावे-हरकती करण्यासाठी वेळ देण्यात आला आहे. अंतिम मतदार यादी ऑक्टोबरमध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतरही नियमित मतदार नोंदणी करण्याची प्रक्रिया सुरू राहणार आहे.- एस. चोकलिंगम, मुख्य निवडणूक अधिकारी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.