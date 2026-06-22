Mumbai News: फ्लॅटधारकांना मोठा दिलासा! मेंटेनन्ससाठी ‘स्क्वेअर फूट फॉर्म्युला’ न्यायालयाने फेटाळला; समान शुल्काचा नियम कायम

मुंबई : मुंबई आणि आसपासच्या शहरांमधील गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील देखभाल शुल्कावरून सुरू असलेल्या दीर्घकालीन वादाच्या पार्श्वभूमीवर, फ्लॅट मालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, 'मोठे घर, मोठे बिल' हा फॉर्म्युला यापुढे लागू होणार नाही. न्यायालयाने देखभाल बिलांमधील 'चौरस फुटांच्या खेळा'चा सोसायटीचा युक्तिवाद फेटाळून लावला आणि सांगितले की, २००० सालच्या सरकारी आदेशानुसार, सर्व सदस्यांकडून सामायिक सेवांसाठी समान शुल्क आकारले पाहिजे. .सांताक्रूझ पश्चिम येथील वत्सला निवास सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी लिमिटेडशी संबंधित प्रकरणात १२ जून रोजी झालेल्या सुनावणीत हा निर्णय देण्यात आला. सोसायटीने अचानक फ्लॅट क्रमांक २०१ च्या मालकिणीच्या बिलावर १७.२६ लाख रुपयांची थकबाकी दाखवली. फ्लॅट मालकिण पूनम सोनी यांनी या रकमेचा तपशीलवार हिशोब वारंवार मागितला, परंतु समाधानकारक प्रतिसाद न मिळाल्याने त्यांनी सहकारी न्यायालयात धाव घेतली..Mumbai-Goa Highway: भरधाव वेगातील थारचं नियंत्रण सुटलं अन्..., दोन जणांचा जागीच मृत्यू; घटनेत कारचा चक्काचूर .सहकारी न्यायालयाने २८ एप्रिल, २०२५ रोजी अंतरिम दिलासा मंजूर करून, विवादित रकमेच्या वसुलीला आणि चौरस फुटांच्या आधारावर देखभाल शुल्क आकारण्यापासून सोसायटीला रोखले, तसेच २९ एप्रिल, २००० च्या शासकीय आदेशानुसार प्रत्येक फ्लॅटसाठी एकसमान शुल्क आकारण्याचे आणि तीन महिन्यांच्या आत थकबाकीच्या रकमेचा संपूर्ण हिशोब सादर करण्याचे निर्देश दिले..न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 'व्हीनस को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी विरुद्ध डॉ. जे. वाय. डेटवानी' या खटल्याचाही संदर्भ दिला, ज्यामध्ये सुरक्षा, लिफ्ट, स्वच्छता आणि सामायिक वीज यांसारख्या सुविधांसाठी सर्व सदस्यांकडून समान शुल्क आकारले जावे असे ठरवण्यात आले होते. क्षेत्रानुसार सिंकिंग फंड, मोठ्या दुरुस्तीचा निधी आणि मालमत्ता कर यांसारखे काही शुल्क आकारले जाऊ शकतात..Uddhav Thackeray: उद्धव ठाकरेंना आणखी एक धक्का? खासदारांनंतर आता आमदारही शिंदेंच्या वाटेवर? बैठकीला चार आमदारांची दांडी.संस्थेने या आदेशाला महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालयात आव्हान दिले, परंतु अपील फेटाळण्यात आले. न्यायालयाने असे मत मांडले की, संस्था थकीत रकमेचा आधार स्पष्टपणे मांडण्यात अयशस्वी ठरली आणि चौरस फुटांवर आधारित वसुली ही कायदा व सरकारी आदेशांच्या विरुद्ध होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.