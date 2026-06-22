मुंबई

Mumbai News: फ्लॅटधारकांना मोठा दिलासा! मेंटेनन्ससाठी ‘स्क्वेअर फूट फॉर्म्युला’ न्यायालयाने फेटाळला; समान शुल्काचा नियम कायम

Maharashtra Cooperative Appellate Court: गृहनिर्माण संस्थांमधील देखभाल शुल्कावरून सुरू असलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सहकारी अपील न्यायालयाने एक मोठा निर्णय दिला आहे.
Square Foot Formula for Housing Maintenance

Square Foot Formula for Housing Maintenance

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : मुंबई आणि आसपासच्या शहरांमधील गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील देखभाल शुल्कावरून सुरू असलेल्या दीर्घकालीन वादाच्या पार्श्वभूमीवर, फ्लॅट मालकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी अपील न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, 'मोठे घर, मोठे बिल' हा फॉर्म्युला यापुढे लागू होणार नाही. न्यायालयाने देखभाल बिलांमधील 'चौरस फुटांच्या खेळा'चा सोसायटीचा युक्तिवाद फेटाळून लावला आणि सांगितले की, २००० सालच्या सरकारी आदेशानुसार, सर्व सदस्यांकडून सामायिक सेवांसाठी समान शुल्क आकारले पाहिजे.

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