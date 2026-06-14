Maharashtra Police: पोलीस दलाला महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाचा 'टेकू'

पांडुरंग म्हस्के मुंबई : राज्याच्या पोलीस दलातील अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाच्या जवानांची मदत घेण्यात येणार आहे. अनेक पदे रिक्त असल्याने या पदांची नियमित भरती होईपर्यंत सुरक्षा मंडळाचे सुमारे तीन हजार जवान पोलीस दलाला मदत करणार आहेत..पोलीस अंमलदारांची एकूण मंजूर संख्या ४१ हजार ९६६ असून, त्यापैकी ३८ हजार ८० पोलीस प्रत्यक्षात प्रत्यक्ष कार्यरत आहेत. उर्वरित सुमारे ३८८६ पोलीस अंमलदाराची पदे रिक्त आहेत. आगामी भरतीत या रिक्त पदांपैकी तीन हजार ५२१ पदे भरण्यात येणार आहेत. तर उर्वरित पदे त्यानंतरच्या भरतीत भरण्यात येणार आहेत. या रिक्त पदामुळे तसेच पोलीस भरतीची प्रक्रिया प्राथमिक टप्प्यात असल्याने तीन हजार ८८६ पदांची पुढील एक वर्षभर कमतरता भासणार आहे..Mumbai: एल निनोचा मोठा परिणाम! आता तीन महिने धरणातील पाणी फक्त पिण्यासाठीच; राज्यात सिंचनाला ब्रेक .मुंबईत चार नवीन पोलीस ठाण्यांची निर्मिती करण्यात आली असल्याने या पोलीस ठाण्यास एकूण एक हजार ३२८ अंमलदाराची पद निर्मिती केली आहे. ही पदे आगामी भरतीत भरण्यात येणार असली तरी प्रत्यक्षात वर्षभर त्यासाठी वाट पाहावी लागणार आहे. या नवीन पोलीस ठाण्यास इतर पोलीस ठाण्यातील मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याने मुंबई पोलीस दलावर अतिरिक्त ताण पडणार आहे..२७९ पदांना मान्यतामुंबई लोहमार्ग पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये लोकमान्य टिळक टर्मिनस, आसनगाव, अंबरनाथ व भाईंदर या चार लोहमार्ग पोलीस ठाण्याच्या निर्मितीस व त्यासाठी एकूण २७९ पदांची निर्मिती करण्यास व शासनाने मान्यता दिली..Ladki Bahin Yojana: शासनाची मोठी कारवाई! ‘लाडक्या बहिणी’ कायमच्या अपात्र; घेतलेले पैसेही परत द्यावे लागणार, पण कुणाला?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.