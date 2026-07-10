मुंबई

Teacher Protest: टीईटी सक्तीविरोधात शिक्षकांचा एल्गार; 'बीएलओ' कामातून मुक्ती, जुनी पेन्शनसह पाच प्रमुख मागण्यांसाठी राज्यव्यापी आंदोलन

Azad Maidan teachers protest latest news: टीईटी सक्ती, बीएलओ कामाची जबाबदारी व पदोन्नतीतील अन्यायाविरोधात शिक्षक संघटनांचा राज्यव्यापी एल्गार; जुनी पेन्शनसह पाच मागण्यांसाठी सरकारला जाब
Statewide Teachers' Agitation Over TET Rule, Old Pension Scheme and Promotion Policies

Statewide Teachers' Agitation Over TET Rule, Old Pension Scheme and Promotion Policies

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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मुंबई : राज्यातील शिक्षकांवर शिक्षक पात्रता परीक्षेची (टीईटी) अनिवार्यता रद्द करावी या मागणीसह पदोन्नतीतील अन्यायकारक अटी, ‘बीएलओ’ कामाची सक्ती अशा विषयांविरोधात राज्यातील विविध शिक्षक संघटनांनी आज आझाद मैदानात जोरदार आंदोलन करून सरकारला जाब विचारला. राज्यातील काही शिक्षक आमदारांनी प्रत्यक्ष येऊन सहभाग नोंदविला. अन्यत्र ही या आंदोलनाचे पडसाद उमटले. सरकारकडे शिक्षकांच्या मागण्यांसाठी आग्रही असून प्रश्‍न सुटेपर्यंत त्यांच्या बाजूने उभे असल्याची ग्वाही या आमदारांनी यावेळी दिली.

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