मुंबई

महाराष्ट्रातील रेल्वे फाटकं इतिहासजमा होणार! देशातील पहिलं रेल्वे गेट-मुक्त राज्य बनणार; फडणवीसांनी दिले स्पष्ट निर्देश

Mumbai railway project: मुख्यमंत्र्यांनी महारेलच्या एका महत्त्वाच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले. महाराष्ट्राला रेल गेट मुक्त करण्यासाठी बांधण्यात येणाऱ्या आरओबी आणि अंडरपासच्या बांधकामाचा आढावा घेण्यात आला.
Railway level crossings

Railway level crossings

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : रेल्वे लेव्हल क्रॉसिंगवर रोड ओव्हर ब्रिज आणि अंडरपास बांधून महाराष्ट्राला 'गेट-टू-गेट' राज्य बनवण्याच्या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले. महारेलचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश कुमार जयस्वाल यांनी महाराष्ट्राला 'गेट-टू-गेट' राज्य बनवण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रकल्पांचा आणि प्रमुख उपक्रमांच्या सद्यस्थितीचा आढावा दिला. महाराष्ट्र रेल्वे पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडे एकूण १३१ प्रकल्प आहेत.

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