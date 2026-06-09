महाराष्ट्रातील रेल्वे फाटकं इतिहासजमा होणार! देशातील पहिलं रेल्वे गेट-मुक्त राज्य बनणार; फडणवीसांनी दिले स्पष्ट निर्देश

मुंबई : रेल्वे लेव्हल क्रॉसिंगवर रोड ओव्हर ब्रिज आणि अंडरपास बांधून महाराष्ट्राला 'गेट-टू-गेट' राज्य बनवण्याच्या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले. महारेलचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश कुमार जयस्वाल यांनी महाराष्ट्राला 'गेट-टू-गेट' राज्य बनवण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रकल्पांचा आणि प्रमुख उपक्रमांच्या सद्यस्थितीचा आढावा दिला. महाराष्ट्र रेल्वे पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाकडे एकूण १३१ प्रकल्प आहेत..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत यापैकी ६५ प्रकल्पांना पहिल्या टप्प्यासाठी मंजुरी देण्यात आली. ही बैठक सह्याद्री गेस्ट हाऊस येथे पार पडली. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले होते, तर सार्वजनिक बांधकाम राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक आणि आमदार प्रसाद लाड उपस्थित होते. महारेल राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम आणि शहरी विकास विभागाच्या अखत्यारीत येणारे रेल्वे ओव्हरब्रिज, पादचारी पूल आणि रस्त्यांवरील अंडरपासशी संबंधित प्रकल्प पूर्ण करेल..Mumbai News: मुंबईकरांना संपाचा फटका! पाण्याचे संकट कायम, जिल्हा प्रशासनासोबतची बैठक निष्फळ .बैठकीत या बाबींवर सविस्तर चर्चा झाली आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अनेक निर्देश जारी केले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी बैठकीत सांगितले की, महाराष्ट्रातील कोणत्याही रेल्वे मार्गावर एकही लेव्हल क्रॉसिंग नसावे. राज्य लेव्हल क्रॉसिंगमुक्त करण्यासाठी रेल्वेच्या पायाभूत सुविधांचा विकास केला पाहिजे. याशिवाय, महानगरांमधील रेल्वे मार्गांच्या आसपास वाढणारे शहरीकरण लक्षात घेता, लोकांची ये-जा सुलभ करण्यासाठी योग्य पायाभूत सुविधा प्रकल्प सुरू केले पाहिजेत..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मंजूर झालेल्या ६५ प्रकल्पांपैकी, ज्या ठिकाणी 'टीव्हीयू' (ट्रेन व्हेईकल युनिट्स) ची संख्या २५,००० ते १,००,००० च्या दरम्यान आहे आणि जिथे भूसंपादनाची गरज कमीत कमी आहे, अशा ठिकाणी पायाभूत सुविधांची कामे पूर्ण करण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. वाढत्या शहरीकरणाला प्रतिसाद म्हणून शहरांसाठी ८० रेल्वे पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे नियोजन करण्यात आले आहे..या प्रकल्पांवर देखरेख ठेवण्यासाठी संबंधित महानगरपालिका आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली एक समिती स्थापन केली जाईल. ही समिती नियोजित प्रकल्पांचा आढावा घेईल, त्यानंतर महारेल ते पूर्ण करण्यासाठी काम करेल. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे बैठकीत सहभाग घेतला..Mumbai Strike: टँकर चालकांचा संप, बेस्टचाही आंदोलनाचा इशारा, उष्णतेचा तडाखा... मुंबईकरांवर ट्रिपल संकट; चिंता वाढली .हुडकोचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक संजय कुलश्रेष्ठ, अतिरिक्त मुख्य सचिव (शहरी विकास) असीम कुमार गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी. गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) विकास खर्गे आणि सचिव (नियोजन) शैला ए. आदी उपस्थित होते. महारेलचे व्यवस्थापकीय संचालक राजेश कुमार जयस्वाल यांनी बैठकीदरम्यान एक सादरीकरण केले..कोणत्या शहराला किती रेल्वे प्रकल्प मिळाले?महाराष्ट्रातील विविध शहरांमध्ये एकूण ८० रेल्वे पायाभूत सुविधा प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. यापैकी सर्वाधिक १७ प्रकल्प मुंबई महानगर प्रदेशात, त्याखालोखाल पुण्यात १५ आणि नागपूरमध्ये १३ प्रकल्प आहेत. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना इशारा दिला आहे की, नागपूर शहरातील उड्डाणपुलांवरील वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे भविष्यात चौकांमध्ये मोठी वाहतूक कोंडी होऊ शकते आणि हे टाळण्यासाठी आताच ठोस उपाययोजना केल्या पाहिजेत..त्यांनी अमरावती-बडनेरा मार्गावरील सध्याच्या उड्डाणपुलाच्या जागी नवीन, आधुनिक रेल्वे उड्डाणपूल बांधण्याचे निर्देशही दिले. मुख्यमंत्री म्हणाले की, महारेलने हे सर्व पायाभूत सुविधा प्रकल्प शक्य तितक्या लवकर, टप्प्याटप्प्याने आणि प्राधान्याने पूर्ण करावेत. या विकास प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हुडकोकडून कर्ज घेण्याचा सल्ला दिला आहे..ते म्हणाले की, हुडकोने बँक कर्जांपेक्षा वेगळी एक समर्पित निधी प्रणाली विकसित करावी आणि बाजारातील स्पर्धा लक्षात घेऊन सरकारला कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. याशिवाय, महारैल कॉर्पोरेशनला सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (PWD) प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आणण्याची प्रक्रिया गतिमान करण्यात आली आहे. महारैलने पूर्ण केलेल्या कामाचे पैसे राज्य सरकारने तात्काळ द्यावेत, हेदेखील स्पष्ट करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.