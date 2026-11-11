मुंबई

Uniform Civil Code: समान नागरी कायद्याच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून समर्थन ;विरोधकांवर रस्त्यावरील आंदोलनांना चिथावणी दिल्याचा आरोप

Uniform Civil Code Maharashtra: महाराष्ट्रात समान नागरी कायद्याचा मसुदा तयार करण्याच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समर्थन केले असून, संविधानातील कलम ४४ नुसार समान नागरी संहिता लागू करण्याचा प्रयत्न करणे ही राज्याची घटनात्मक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
Devendra Fadnavis addresses questions on the Uniform Civil Code and constitutional provisions in Maharashtra.

Devendra Fadnavis addresses questions on the Uniform Civil Code and constitutional provisions in Maharashtra.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई, : महाराष्ट्रात समान नागरी कायद्याचा (यूसीसी) मसुदा तयार करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी समर्थन केले. भारतीय संविधानातील राज्याच्या धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे प्रत्येक राज्याला समान नागरी कायदा लागू करण्याचे निर्देश देतात. त्यामुळे हा निर्णय घटनात्मक जबाबदारीचा भाग असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

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Devendra Fadnavis
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Uniform Civil Code in India