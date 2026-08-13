Maharashtra Voter List: मतदार यादीत मोठा बदल! राज्यातील १.८० कोटी मतदारांची नावे प्रारूप यादीत नसण्याची शक्यता, २४ ऑगस्टला चित्र स्पष्ट होणार

मुंबई : राज्यात सुरू असलेल्या मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या प्रक्रियेत सुमारे १.८० कोटी मतदारांची नावे वगळली जाण्याची शक्यता असून येत्या २४ ऑगस्टला प्रारूप यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. मुंबईतही एकूण मतदारांपैकी सुमारे २९ टक्के म्हणजे जवळपास ३० लाख मतदारांची नावे प्रारूप यादीत नसतील, अशी माहिती राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी दिली..UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .आजपर्यंत ७७.७७ टक्के गणना अर्जांचे डिजिटायझेशन पूर्ण झाले आहेत. १८.४६ टक्के अर्ज जमा करता न येण्यासारखे (अनकलेक्टबल) आहेत. यात अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत किंवा दुबार नोंदणी असलेले मतदार येतात. उर्वरित चार टक्के अर्जांचे डिजिटायझेशन अद्याप सुरू आहे, असे चोक्कलिंगम यांनी सांगितले. तसेच गणना अर्ज भरण्यासाठी उरलेल्या चार दिवसांत नागरिकांनी अर्ज भरावेत, असे आवाहन त्यांनी केले. एकूण ९.७८ कोटी मतदारांपैकी सुमारे १.८० कोटी मतदार ‘अनकलेक्टेबल’ आहेत..त्यामुळे २४ ऑगस्टला प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रारूप मतदार यादीत त्यांची नावे समाविष्ट होणार नाहीत. १८ टक्के मतदारांची नावे वगळली जाणेही विशेष आहे, असे चोक्कलिंगम यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रीय सरासरी पाहिल्यास अनेक राज्यांत एकूण मतदारसंख्येच्या सुमारे १३ ते १८ टक्के मतदारांची नावे वगळली गेल्याचेही त्यांनी सांगितले..आणखी ‘बीएलए’ हवेतराजकीय पक्षांनीही या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेतला असून सरकारी बूथस्तरीय अधिकाऱ्यांना (बीएलओ) मदत करण्यासाठी बूथस्तरीय एजंटची (बीएलए) नियुक्ती करण्यात आली आहे. सुरुवातीला सुमारे एक लाख बीएलए नियुक्त करण्यात आले होते. आता ही संख्या तीन लाखांहून अधिक झाली आहे. प्रारूप मतदारयादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर ‘बीएलएं’चे खरे काम सुरू होणार असल्याने राजकीय पक्षांनी आणखी ‘बीएलए’ नियुक्त करून ही प्रक्रिया प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन चोक्कलिंगम यांनी केले आहे..Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.मुंबईत प्रमाण २९ टक्केनिवडणूक अधिकाऱ्यांकडील आकडेवारीनुसार मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यांत गणना अर्जांच्या डिजिटायझेशनचे प्रमाण केवळ ६३ टक्के आहे. तर सुमारे २९ टक्के मतदार ‘अनकलेक्टेबल’ श्रेणीत आहेत. उर्वरित सुमारे सात टक्के माहिती अद्याप जमा करण्यात आलेली नाही. नोंदणीकृत पत्त्यावर उपलब्ध नसलेले मतदार, तसेच अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत आणि दुबार नोंदणी असलेले मतदार ‘अनकलेक्टेबल’ श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आले आहेत. त्यामुळे त्यांची नावे प्रारूप मतदार यादीत न येण्याची होण्याची शक्यता आहे. दुरुस्ती आणि बदलांसाठी आम्ही राजकीय पक्षांसोबत बैठका घेतल्या आहेत. मतदार यादी पुनरीक्षणाची प्रक्रिया सुरू असल्याने यादीत दररोज बदल होत आहेत. त्यामुळे प्रारूप यादीत नाव नसेल तर अर्ज क्रमांक सहा भरून एसआयआर अंतर्गत मतदारांच्या स्वाक्षरीसह नवीन मतदार यादी तयार करण्यात येणार आहे, असे चोक्कलिंगम यांनी सांगितले. नव्याने १८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या पात्र नागरिकांनाही अर्ज क्रमांक सहाद्वारे नोंदणी करता येईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.