मुंबई

Maharashtra Voter List: मतदार यादीत मोठा बदल! राज्यातील १.८० कोटी मतदारांची नावे प्रारूप यादीत नसण्याची शक्यता, २४ ऑगस्टला चित्र स्पष्ट होणार

Maharashtra Voter List May Exclude 18 Million Names on August 24: राज्यातील मतदारयादी पुनरीक्षणात १.८० कोटी नावे ‘अनकलेक्टेबल’ ठरू शकण्याची शक्यता; २४ ऑगस्टला प्रारूप यादीतून मोठ्या प्रमाणात वगळलेल्या मतदारांचे चित्र स्पष्ट होणार
18 Million Voter Names May Be Missing From Maharashtra Draft Roll as Special Electoral Revision Nears August 24

18 Million Voter Names May Be Missing From Maharashtra Draft Roll as Special Electoral Revision Nears August 24

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : राज्यात सुरू असलेल्या मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या प्रक्रियेत सुमारे १.८० कोटी मतदारांची नावे वगळली जाण्याची शक्यता असून येत्या २४ ऑगस्टला प्रारूप यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. मुंबईतही एकूण मतदारांपैकी सुमारे २९ टक्के म्हणजे जवळपास ३० लाख मतदारांची नावे प्रारूप यादीत नसतील, अशी माहिती राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी दिली.

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