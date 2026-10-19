Maharashtra Water Crisis: राज्यातील साडेबावीस हजार गावांवर ‘जलसंकट’; पाणीपुरवठा विभागाचा अंदाज, टँकरचा होणार ‘विक्रम’

-सदानंद पाटील मुंबई : सरासरीपेक्षा कमी पाऊस, खालावलेली भूजल पातळी आणि धरणांतील अपुऱ्या जलसाठ्यामुळे महाराष्ट्रासमोर अभूतपूर्व जलसंकट उभे ठाकले आहे. राज्यातील २२ हजार ५०० गावांना तीव्र पाणीटंचाईचा फटका बसण्याचा धक्कादायक अंदाज पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाने वर्तवला आहे. जून २०२७ पर्यंत हे संकट कायम राहून विक्रमी संख्येने टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करावा लागण्याचा अंदाज आहे. मात्र, कडक उन्हाळ्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पाणी आणायचे कुठून, असा गंभीर प्रश्न प्रशासनासमोर उभा राहिला आहे..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.‘एल निनो’मुळे पावसाने मारलेली दडी आणि खालावलेल्या जलसाठ्यामुळे ग्रामीण भागात भीषण पाणीटंचाईचे सावट निर्माण झाले आहे. पावसाचे प्रमाण घटल्याने मराठवाडा, विदर्भ व मध्य महाराष्ट्रात विहिरी व कूपनलिका कोरड्या पडल्या असून पिण्याच्या पाण्यासाठी नागरिकांना वणवण करावी लागत आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागात देखील अशीच परिस्थिती आहे. यातच आता शासनाने पाणी उपसा बंदी केल्याने हातातोंडाला आलेली पिके करपून जाण्याच्या मार्गावर आहेत..राज्यात यंदा पर्जन्यमानातील घटीमुळे अभूतपूर्व आणि गंभीर जलसंकट निर्माण झाले असून, त्याचा प्रभाव दीर्घकाळ राहण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध जलसाठ्याचे अत्यंत काटेकोर आणि न्याय्य नियोजन करणे ही आपली सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. ऐनवेळी उद्भवणाऱ्या अडचणींवर मात करण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर तातडीच्या उपाययोजना राबवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.- पराग जैन नानुटिया, अप्पर मुख्य सचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग.टँकर ॲपसाठी प्रयत्नग्रामीण भागातील तब्बल ८० टक्के नळ पाणीपुरवठा योजना या पूर्णपणे भूजलावर आधारित आहेत. त्यामुळे भूजल पातळीत झालेली घट थेट लोकसंख्येच्या जीवनमानावर आणि दैनंदिन पाणीपुरवठ्यावर परिणाम करत आहे. या पार्श्वभूमीवर टँकरद्वारे होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यात पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रशासन ‘टँकर अॅप’ विकसित करत आहे. तसेच टँकरचा वापर कमीत कमी कसा करता येईल आणि ज्या योजना ७५ टक्क्यांहून अधिक पूर्ण झाल्या आहेत त्या तातडीने कार्यान्वित कशा करता येतील, यावर भर दिला जात आहे..निधीसाठी तारेवरील कसरतमुंबई : राज्यावर कोसळलेल्या कोरड्या दुष्काळाचे संकट जागतिक मंदीमुळे आणखीनच भेडसावणार असून दुष्काळासाठी शेतकऱ्यांना द्याव्या लागणाऱ्या ३५ ते ५० हजार कोटी रुपयांच्या मदतीसाठी कर्ज आणि निधी उभारताना राज्य सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...केंद्र सरकार दुष्काळ मदतीसाठी निधी देण्याची शक्यता असली तरी त्यानंतरही बाहेरून कर्ज उभारावे लागल्यास राज्यावर ११.०२ लाख कोटीपर्यंत कर्जाचा बोझा वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे राजकोषीय तूट २.७८ टक्क्यावरून तीन टक्क्यांच्या वर जाणार असल्याने राज्य सरकारची वित्तीय शिस्त बिघडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आर्थिक काटकसरीची कसरत करताना वित्तीय शिस्तीची लय बिघडू न देण्याचे आव्हान राज्य सरकार समोर उभे राहिल्याने सात ते आठ टक्क्यांपेक्षा कमी व्याजाने कर्ज उभारता येईल का, याबाबतची चाचपणी सुरू केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.