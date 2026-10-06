Maharashtra Water Crisis: राज्यात पाणीकपात लागू! १६ ऑक्टोबरपासून १० टक्के कपात; जाणून घ्या सरकारचे नवे नियम

मुंबई : ‘एल निनो’च्या प्रभावामुळे राज्यात कमी पाऊस पडल्याने आणि त्यामुळे जलसाठा मर्यादित राहिल्याने या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी येत्या १६ तारखेपासून सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये किमान दहा टक्के पाणीकपात लागू करण्याचा निर्णय जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी घेतला आहे. ऑगस्ट २०२७ अखेरपर्यंत पाण्याचे धरणनिहाय व वापरनिहाय नियोजनाचा भाग म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची कोणतीही टंचाई भासू नये, यासाठी पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले असल्याने या निर्णयाची कठोर अंमलबजावणी करण्यास बजाविण्यात आले आहे. .UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. पुढील वर्षापर्यंत ‘एल निनो’ या समुद्रात निर्माण होणाऱ्या प्रणालीचा प्रभाव राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जलसंपदा विभागाने सर्व संबंधित यंत्रणांना पाण्याचा अत्यंत काटकसरीने वापर करण्याचे आणि कठोर उपाययोजना करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका व ग्रामपंचायतींनी १६ ऑक्टोबरपासून १० टक्के पाणीकपात लागू करावी. .पाणीगळती रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी, तसेच सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे पूर्ण क्षमतेने चालवून प्रक्रिया केलेले पाणीच बागा, बांधकाम व धुलाईसाठी वापरावे, असे आदेशात म्हटले आहे. धरणे, नद्या व कालव्यांमधून होणारा अनधिकृत पाणी उपसा तत्काळ रोखण्यासाठी महसूल, पोलिस आणि जलसंपदा विभागाच्या संयुक्त पथकांची गस्त असेल. दोषींवर कारवाई करून बेकायदा पंप व साहित्य जप्त करण्याचे निर्देशही अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत..निर्णयातील मुख्य तरतुदी- पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य, दहा टक्के आपत्कालीन बफर साठा- बाष्पीभवन, गाळ व अनधिकृत उपसा विचारात घेऊन ऑगस्ट २०२७ अखेरपर्यंत पिण्याचे पाणी आरक्षित- अत्यंत गरज भासल्यास तांत्रिक तपासणी करून मृत साठ्यातील पाण्याचाही वापर करणार.आगामी वर्षातील पाण्याचे संकट टाळण्यासाठी नागरिकांनी आणि सर्व यंत्रणांनी पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपून वापरावा आणि प्रशासनाला सहकार्य करावे.- गिरीश महाजन, जलसंपदा मंत्री.MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.आमदारांना खर्चाची मुभाराज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील पाणीटंचाईवर तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी आमदारांना त्यांच्या स्थानिक विकास निधीतून पाणीपुरवठ्याची कामे करता येणार आहेत. २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी आमदारांना प्रत्येक कामासाठी २५ लाख रुपयांपर्यंत निधीची शिफारस करण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. या निधीतून नवीन बोअरवेल व विहिरी खोदणे, बंद पडलेल्या पाणीपुरवठा योजनांच्या पाइपलाइनची दुरुस्ती, तांत्रिक बिघाड दूर करणे, नवीन पाण्याच्या टाक्या उभारणे तसेच जुन्या टाक्या व विहिरींची दुरुस्ती करता येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.