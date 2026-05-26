Mumbai: देशात पहिल्यांदाच महाराष्ट्रात जमिनीसारखाच पाण्याचाही सातबारा; महसूल विभागाचा निर्णय

Maharashtra Introduces Water Satbara System: देशात प्रथमच महाराष्ट्रात पाण्याचा सातबारा लागू करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे. पाण्याचा वापर आणि साठ्याची नोंद ठेवण्यासाठी ही योजना राबवली जाणार आहे.
मुंबई: पाण्याचा बेसुमार वापर टाळण्यासाठी आणि त्याचे योग्य नियोजन करण्यासाठी जमिनीच्या सातबाराच्या धर्तीवर आता देशात प्रथमच महाराष्ट्रात 'पाण्याचा सातबारा' दिला जाणार आहे.

