Mumbai Rain: मुंबईसह ठाण्यात मुसळधार पाऊस! रस्त्यांवर काही ठिकाणी वाहतूक मंदावली, नागरिकांची तारांबळ

Maharashtra Rain News: मुंबईत मुसळधार पावसाने हजेरी लावली आहे. अनेक भागात दमदार सरी बरसल्या आहेत. संध्याकाळपासून पाऊस सुरू आहे. यामुळे लोकांचा गोंधळ उडाला आहे.
मुंबई, ता . २१ : ऐन दिवाळीत मंगळवारी (ता. २१) सायंकाळपासून मुंबईत अचानक पावसाने हजेरी लावली. सायंकाळी पाचच्या सुमारास काळे ढग दाटून आले, वाऱ्याचा वेग वाढला आणि काही क्षणांतच मुसळधार सरी कोसळू लागल्या. फोर्ट, भायखळा, लालबाग, दादर, प्रभादेवी, परळ, सायन, कुर्ला, वांद्रे, पवई, अंधेरी आणि मालाड या भागांत चांगला पाऊस झाला. अचानक पाऊस सुरू झाल्याने कामावरून घरी जाणारे तसेच दिवाळीच्या निमित्ताने बाजारात आलेले नागरिक अडचणीत सापडले.

