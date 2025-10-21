Mumbai Rain: मुंबईसह ठाण्यात मुसळधार पाऊस! रस्त्यांवर काही ठिकाणी वाहतूक मंदावली, नागरिकांची तारांबळ

सकाळ वृत्तसेवामुंबई, ता . २१ : ऐन दिवाळीत मंगळवारी (ता. २१) सायंकाळपासून मुंबईत अचानक पावसाने हजेरी लावली. सायंकाळी पाचच्या सुमारास काळे ढग दाटून आले, वाऱ्याचा वेग वाढला आणि काही क्षणांतच मुसळधार सरी कोसळू लागल्या. फोर्ट, भायखळा, लालबाग, दादर, प्रभादेवी, परळ, सायन, कुर्ला, वांद्रे, पवई, अंधेरी आणि मालाड या भागांत चांगला पाऊस झाला. अचानक पाऊस सुरू झाल्याने कामावरून घरी जाणारे तसेच दिवाळीच्या निमित्ताने बाजारात आलेले नागरिक अडचणीत सापडले..रस्त्यांवर काही ठिकाणी वाहतूक मंदावली, तर बसस्थानकांवर आणि मॉलच्या शेडखाली नागरिकांनी आश्रय घेतला. महापालिकेच्या नियंत्रण कक्षानुसार, पावसादरम्यान झाडे पडल्याच्या किंवा पाणी साचल्याच्या एकाही तक्रारीची नोंद झालेली नाही. हवामान खात्याच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्राच्या अंतर्गत भागात खालच्या स्तरावर पूर्वेकडील वाऱ्यांमधील ट्रफ (द्रोणी रेषा) सक्रिय झाली आहे. परिणामी आर्द्रता वाढली असून, दिवसभर राहिलेल्या उष्णतेच्या पार्श्वभूमीवर विजांचा कडकडाट आणि मुसळधार सरींची शक्यता निर्माण झाली. याच कारणामुळे मुंबई आणि उपनगरांत सायंकाळी पावसाने धडक दिली..Diwali Celebration : वसई विरार मध्ये शिवरायांच्या किल्ल्याचे दर्शन; ठीक ठिकाणी उभारण्यात आले आहेत इतिहास कालीन किल्ले .लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी मंगळवारी सायंकाळी सहाच्या सुमारास जोरदार वाऱ्यासह पावसाने मुरबाड शहरासह परिसरात हजेरी लावली. नागरिकांची तारांबळ उडाली, तर शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांमध्ये मोठा गोंधळ निर्माण झाला. मुरबाड बसस्थानक, टिळक चौक आणि सरळगाव रस्त्यावर झाडे व फांद्या कोसळल्याने वाहतूक ठप्प झाली होती. वारा-पाऊस सुरू होताच शहरातील वीजपुरवठाही तात्पुरता बंद झाला. सध्या हळवार जातीच्या भाताची पिके तयार झाली आहेत. .जोरदार वारा-पावसामुळे भाताची पिके शेतामध्ये आडवी पडली आहेत, ज्यामुळे कापणीच्या हंगामात शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. फटाके, रांगोळी आणि इतर दुकानांमधील साहित्य आवरता आवरताही व्यापाऱ्यांची तारांबळ उडाली. सरळगाव रस्त्यावर मडकेचा पाडा ते नाढाईदरम्यान झाड कोसळल्याने वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती. ठिकठिकाणी छोटी झाडे आणि झाडांच्या फांद्या रस्त्यावर पडल्यामुळे दुचाकीचालकांना सावधगिरी बाळगावी लागली, काहींनी मिळेल तेथे आसरा घेत वाहने थांबवली..Mira Road Clash : मीरारोडमध्ये दोन गटात तुफान हाणामारी; २० रिक्षांची केली तोडफोड, मुलीच्या छेडछाडीवरून झाला वाद.एका तासात नोंदलेला पाऊस (सायंकाळी ६ ते ७ वाजेपर्यंत)शहर विभागकाळा किल्ला, धारावी- १९ मिमीप्रतीक्षानगर, सायन- १६ मिमीएफ/एन वॉर्ड ऑफिस व दादर फायर स्टेशन- १० मिमीपूर्व उपनगरएस वॉर्ड ऑफिस व कलेक्टर कॉलनी म्युनि. स्कूल - १५ मिमीमरावली म्युनि. स्कूल, चेंबूर - १४ मिमीमहाराष्ट्र पब्लिक स्कूल -१२ मिमीएमसीएमसीआर पवई - ११ मिमीपासपोली म्युनि. स्कूल, पवई व गवाणपाडा फायर स्टेशन - १० मिमीपश्चिम उपनगरगोरेगाव - १६ मिमीआरे म्युनि. स्कूल, गोरेगाव - १० मिमी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.