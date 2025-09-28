मुंबई

Palghar Rain: पालघरमध्ये पावसाचा जोर वाढला, शाळा आणि महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर, जनजीवन विस्कळीत

Palghar Rain Update: जोरदार वाऱ्यामुळे शहरात झाडे कोसळल्याच्या घटना मोठ्या प्रमाणात घडल्या आहेत. सोमवारी देखील अतिवृष्टीचा इशारा असल्याने महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडून खबरदारी घेण्यात येत आहे.
Rain Update

Rain Update

sakal
Vrushal Karmarkar
Updated on

पालघर जिल्ह्यात गेल्या २४ तासांत सोसाट्याच्या वाऱ्यांसह पावसाने धुमाकूळ घातला असून, आठही तालुक्यांत नवरात्रोत्सवावर विरजण आले आहे. पावसाने सप्टेंबरची सरासरी गाठली असून, आतापर्यंत या महिन्यामध्ये ८१ टक्के अधिक पाऊस पडल्याची नोंद हवामान विभागाने केली आहे. पालघर जिल्ह्यात वीज पडून सहा जण जखमी झाल्याची नोंद जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे आहे. या पावसामुळे जनजीवन विस्कळित झाले असून, महामार्गावरील वाहतूक मंदावली होती.

Loading content, please wait...
rain
Weather
palghar
Weather Update maharashtra
weather updates
Maharashtra weather update

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com