Palghar Rain: पालघरमध्ये पावसाचा जोर वाढला, शाळा आणि महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर, जनजीवन विस्कळीत

पालघर जिल्ह्यात गेल्या २४ तासांत सोसाट्याच्या वाऱ्यांसह पावसाने धुमाकूळ घातला असून, आठही तालुक्यांत नवरात्रोत्सवावर विरजण आले आहे. पावसाने सप्टेंबरची सरासरी गाठली असून, आतापर्यंत या महिन्यामध्ये ८१ टक्के अधिक पाऊस पडल्याची नोंद हवामान विभागाने केली आहे. पालघर जिल्ह्यात वीज पडून सहा जण जखमी झाल्याची नोंद जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे आहे. या पावसामुळे जनजीवन विस्कळित झाले असून, महामार्गावरील वाहतूक मंदावली होती..नवरात्रोत्सवादरम्यान पावसाने थोडी उसंत घेतली असली तरी त्यानंतर गेल्या २४ तासांत पालघर जिल्ह्यात पावसाने दमदार हजेरी लावली. जूनपासून ते आतापर्यंत पालघर जिल्ह्याची सरासरी दोन हजार २८४ मिमी होती. यंदा आतापर्यंत दोन हजार ४१३ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. पावसामुळे जिल्ह्यातील नदी, नाले, ओढे तुडुंब भरून वाहत आहेत. जिल्ह्यातील सूर्या, वैतरणा, पिंजाळ नदी दुधडी भरून वाहू लागल्या आहेत. अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज लक्षात घेता जिल्हा प्रशासनाने सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. पावसामुळे भातशेतासह बागायतीचे नुकसान झाले आहे..Amritsar Express: अमृतसर एक्स्प्रेसचे दोन डबे वेगळे, लोकल खोळंबल्या?; पश्चिम रेल्वेच्या डहाणू रेल्वे स्थानकाजवळल घटना.पालघरमध्ये शनिवारी रात्रीपासून सुरू असणाऱ्या पावसाचा जोर रविवारी आणखी वाढला. यामुळे शहरातील सखल भाग पाण्याखाली गेला. वादळी वाऱ्यामुळे काही ठिकाणी झाडे, विजेचे खांब कोसळले असून, याचा परिणाम शहरातील वीजपुरवठ्यावर झाला. यामुळे शहरातील जनजीवन विस्कळित झाले. पुढील दोन दिवस पावसाचा जोर कायम राहणार असून, जिल्हाधिकारी कार्यालयातून पत्र जाहीर करून जिल्ह्यातील शाळा, महाविद्यालयांना सोमवारी (ता. २९) सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. नागरिकांना योग्य ती काळजी घेण्याच्या सूचना प्रशासनाकडून देण्यात आल्या आहेत..जिल्ह्यात ठिकठिकाणी नवरात्रोत्सव मोठ्या आनंदाने साजरा केला जातो. अनेक सार्वजनिक मंडळांनी मोठा खर्च करून गरब्यासाठी मोठे पंडाल उभे केले आहेत. रात्रीपासून पडणाऱ्या पावसाने या उत्सवावर पाणी फेरले आहे. काही ठिकाणी जाहिरात फलक कोलमडून पडले आहेत. हे फलक गोळा करता करता आयोजकांची चांगलीच दमछाक झाली. सर्वत्र पाणी साचून राहिले आहे..Mhada House: आधी मागणी नंतर घर! धूळखात पडून राहणाऱ्या घरांवर उतारा, म्हाडाचा निर्णय .ग्रामीण भागात सोसाट्याच्या वाऱ्यामुळे महावितरणची व्यवस्था कोलमडून पडली. काही ठिकाणी विजेचे खांब पडले, तर काही ठिकाणी वीजवाहिन्या नादुरुस्त झाल्या. समुद्रकिनारी भागात मासेमारीसाठी उभी केलेली शेड पडल्याची घटना घडली. समुद्रात वादळी वारे निर्माण झाल्याने मासेमारीसाठी प्रतिबंध केला गेला. मुसळधार पावसाच्या अनुषंगाने आपत्तीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी जिल्ह्यात राज्य आपत्ती व्यवस्थापन दल तैनात आहे..रात्रीपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाचा जोरदार फटका विरार पूर्व भागातील जनकपूरधाम, गोविंदनगर तसेच सहकारनगरला बसला आहे. या परिसरातील रहिवाशांच्या घरात पावसाचे पाणी शिरल्याने सर्वांची धावपळ उडाली. अनेकांना नुकसान सोसावे लागले. यासंदर्भात रहिवाशांनी माजी स्थायी समिती सभापती तथा नगरसेवक सुदेश चौधरी यांच्याकडे तक्रारी केल्यानंतर त्यांनी तत्काळ पालिका अधिकाऱ्यांना पाचारण करून त्यांच्यासोबत परिस्थितीची पाहणी करून नुकसानीचा आढावा घेतला..महाराष्ट्राला ४ दिवस अतिवृष्टीचा धोका! मुंबईसह अन्य जिल्ह्यात मुसळधार पावसाचा इशारा, हवामान खात्याने दिली मोठी अपडेट.अतिमुसळधार पावसामुळे शहरातील विरार, नालासोपारा, तुळिंज, गालानगर, वसई रेल्वेस्थानक पूर्व आणि पश्चिम परिसर, बंगली नाका, १०० फुटी रस्ता, समतानगर, पंचवटी नाका, एव्हरशाईन परिसर, चुळणे, नायगाव येथील स्टार सिटी, डॉन बास्को नायगाव रस्ता, टिवरी रस्ता आदी भागांत पाणी साचले होते. शहरातील वाहतुकीवर परिणाम दिसून आला, तर महामार्गावर वर्सोवा ते विरारफाट्यादरम्यान पाणी साचून वाहतुकीचा वेग मंदावला होता..