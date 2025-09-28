मुंबई

Mumbai Local: मोठी बातमी! अमृतसर सुपरफास्ट एक्स्प्रेसचे डब्बे गाडीपासून वेगळे झाले, मुंबई लोकलची वाहतूक कोलमडली

Palghar Amritsar Express Coach Derailed: डहाणू रेल्वे स्थानकाजवळ एक धक्कादायक घटना घडली आहे. पालघर अमृतसर सुपरफास्ट एक्स्प्रेसचे डब्बे डब्बे गाडीपासून वेगळे झाल्याने लोकलची वाहतूक कोलमडली आहे.
Vrushal Karmarkar
मुंबईत पुन्हा एकदा मुसळधार पावसाचा रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. हवामान खात्याच्या म्हणण्यानुसार, मुंबई आणि आसपासच्या भागात मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मुंबईत पावसाची संततधार सुरू आहे. यामुळे लोकल सेवेवरही फटका बसला आहे. तर दुसरीकडे आता पालघरमध्ये एक्सप्रेसचे डब्बे निघाल्याने वाहतूक कोलमडल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे प्रवाशांना मनस्ताप झाला आहे.

