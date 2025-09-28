Mumbai Local: मोठी बातमी! अमृतसर सुपरफास्ट एक्स्प्रेसचे डब्बे गाडीपासून वेगळे झाले, मुंबई लोकलची वाहतूक कोलमडली

मुंबईत पुन्हा एकदा मुसळधार पावसाचा रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. हवामान खात्याच्या म्हणण्यानुसार, मुंबई आणि आसपासच्या भागात मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मुंबईत पावसाची संततधार सुरू आहे. यामुळे लोकल सेवेवरही फटका बसला आहे. तर दुसरीकडे आता पालघरमध्ये एक्सप्रेसचे डब्बे निघाल्याने वाहतूक कोलमडल्याचे दिसून आले आहे. यामुळे प्रवाशांना मनस्ताप झाला आहे..मुंबईतील उपनगरे आणि शहराच्या प्रमुख भागात सकाळपासूनच मुसळधार पाऊस सुरू झाला आहे. वांद्रे-सी लिंक रोडवरील सकाळचे दृश्य संध्याकाळसारखे अंधारमय आणि धुकेदार दिसते. आकाशात काळे ढग दाटून आले आहेत आणि दृश्यमानता कमी असल्याने वाहनांना त्यांचे हेडलाइट्स आणि पार्किंग लाईट्स चालू ठेवून चालवावे लागत आहे. रविवार असल्याने शाळा आणि कार्यालये बंद आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक सुरक्षिततेची मोठी समस्या निर्माण होण्याची अपेक्षा नाही, परंतु महानगरपालिका आणि पोलीस प्रशासन हाय अलर्टवर आहे..Eknath Shinde: ग्रामीण भागात उत्तम इंटरनेट सुविधा मिळणार, बीएसएनएलचे नवीन टॉवर्स उभारणार; एकनाथ शिंदे यांचे प्रतिपादन.तर मुंबईहून अमृतसरकडे निघालेल्या अमृतसर सुपरफास्ट एक्सप्रेसचे पश्चिम रेल्वेच्या डहाणू रेल्वे स्थानकाजवळ दोन डबे निघाल्याची घटना समोर आली आहे. आज दुपारी 1 वाजून 8 मिनिटांनी वाजताच्या सुमारास अमृतसरकडे जाताना डहाणूजवळ हे दोन डबे निघाले. यामुळे प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरल्याचे पाहायला मिळाले. मुंबई उपनगर ठाणे आणि पालघर या भागांमध्ये आधीच मुसळधार पावसामुळे रेल्वे वाहतूक विस्कळीत झाल्याचं पाहायला मिळाले. त्यातच पश्चिम रेल्वेचा हा निष्काळजीपणा पुन्हा एकदा समोर आला आहे. .Mumbai News: मुंबई विमानतळाचा नवा विक्रम! ८ महिन्यांत ५० लाखांहून अधिक जणांचा प्रवास .सुदैवाने या घटनेनंतर मोठी दुर्घटना टळली. मात्र याचा थेट परिणाम डहाणूपर्यंत धावणाऱ्या लोकल आणि लांब पल्ल्यांच्या कड्यांवर झाल्याचा पाहायला मिळाले आहे. डाऊन मार्गावरील गाड्या तब्बल 40 मिनिटे रोखण्यात आल्या. यानंतर हे डबे पुन्हा एकदा जोडून अमृतसर एक्सप्रेस गुजरातकडे रवाना करण्यात आली. एक वाजून पन्नास मिनिटांनी ट्रेन अमृतसरकडे रवाना झाली आहे. मात्र या घटनेमुळे प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.