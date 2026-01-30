मुंबई

NCP Ajit Pawar Sharad Pawar : दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार का? राजेश टोपेंनी दोन वाक्यात विषय संपवला, Video

Rajesh Tope reacts on NCP unity : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एकत्र येण्याबाबत सुरू असलेल्या चर्चांवर राजेश टोपे यांनी थेट आणि थोडक्यात प्रतिक्रिया देत राजकीय वर्तुळातील तर्कवितर्कांना पूर्णविराम दिला.
Maharashtra Political Speculation : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (एनसीपी) दोन्ही गटांच्या संभाव्य विलिनीकरणाच्या चर्चांबाबत एनसीपी–शरदचंद्र पवार गटाचे नेते राजेश टोपे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. जालन्यात माध्यमांशी बोलताना त्यांनी सध्या कोणतेही भाष्य करण्यास नकार दिला.

