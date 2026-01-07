Maharashtra Election Update : राज्यातील राजकारण ढवळून निघणार! जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणूक कधीही होणार जाहीर? महत्त्वाची अपडेट समोर...

मुंबई : राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुकीची (Maharashtra Zilla Parishad Elections 2026) रणधुमाळी सुरू असतानाच जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या कामाला वेग आला असून पुढील आठवड्यात या निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा न ओलांडलेल्या १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणूक पहिल्या टप्प्यात घेण्याचा निवडणूक आयोगाचा विचार सुरू आहे..राज्यात एकूण ३२ जिल्हा परिषदा आणि ३३६ पंचायत समित्या आहेत. यापैकी १७ जिल्हा परिषदा आणि ८८ पंचायत समित्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांहून अधिक असल्याने या मर्यादेत आरक्षण असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे नियोजन राज्य निवडणूक आयोगाकडून करण्यात येत आहे..Beed History : बीड परिसरावर होतं देवल्लदेवांचं राज्य; जरूडच्या शिलालेखाने उलगडला बाराव्या शतकातील इतिहास, शिल्पावर काय-काय कोरलंय?.पुणे विभागातील पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर आणि कोल्हापूर, तर कोकण विभागातील रायगड,रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग, तर छत्रपती संभाजीनगर विभागातील छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशीव आणि लातूर या १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणूक पहिल्या टप्प्यात होणार आहेत. त्याचप्रमाणे उर्वरित जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका न्यायालयाच्या आदेशानुसार दुसऱ्या टप्प्यात होतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.