Maharashtra Election Update : राज्यातील राजकारण ढवळून निघणार! जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणूक कधीही होणार जाहीर? महत्त्वाची अपडेट समोर...

Maharashtra Zilla Parishad and Panchayat Samiti Elections Update : राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता असून ५० टक्के आरक्षण मर्यादेनुसार टप्प्याटप्प्याने मतदान घेण्याचा आयोगाचा विचार आहे.
मुंबई : राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुकीची (Maharashtra Zilla Parishad Elections 2026) रणधुमाळी सुरू असतानाच जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीच्या कामाला वेग आला असून पुढील आठवड्यात या निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता आहे. मात्र, ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा न ओलांडलेल्या १२ जिल्हा परिषदांच्या निवडणूक पहिल्या टप्प्यात घेण्याचा निवडणूक आयोगाचा विचार सुरू आहे.

Zilla Panchayat Elections

