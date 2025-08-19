मुंबई

Gilbert Mendonsa: ख्रिस्ती समाजाचा आमदार हरपला! ७२व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

मुंबई : महाराष्ट्र विधानसभेचे माजी सदस्य गिल्बर्ट जॉन मेंडोन्सा यांचे अल्प आजारानंतर सोमवारी ठाण्यात निधन झाले. त्यांचे वय ७२ वर्षे असून मुंबई येथील बॉम्बे रुग्णालयात उपचारादरम्यान त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला.

