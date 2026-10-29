Mahatma Jyotirao Phule: महात्मा फुले यांच्या २०० व्या जयंतीनिमित्त मोठा निर्णय; पुण्यातील फुलेवाड्याच्या विकासासाठी २३० कोटींच्या प्रस्तावाला मंजुरी

मुंबई: महात्मा जोतिराव फुले यांच्या दोनशेव्या जयंतीनिमित्त पुण्यातील फुलेवाडा परिसराच्या संपूर्ण विकासासाठी २३० कोटी रुपयांच्या विकास प्रस्तावाला आज मंजुरी देण्यात आली. या प्रस्तावातून फुलेवाडा परिसराचे सुशोभीकरण करण्यासोबतच आवश्यक जमीन संपादन करून परिसराचा कायापालट केला जाणार असल्याची माहिती राज्य मंत्रिमंडळाच्या ओबीसी उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी दिली..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.ओबीसी उपसमितीची विशेष बैठक मंत्रालयामध्ये पार पडली. या बैठकीमध्ये महात्मा फुले यांच्या दोनशेव्या जयंतीनिमित्त बहुजन आणि इतर मागास प्रवर्गाच्या कल्याणासाठी अनेक धोरणात्मक निर्णय जाहीर करण्यात आले. ऐतिहासिक भिडेवाडा येथील क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी सुरू केलेल्या मुलींच्या पहिल्या शाळेचे स्मारक उभारणीचे काम येत्या तीन आठवड्यांत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. महसूल, पाणीपुरवठा आणि वनविभागासह दुष्काळ निवारणासाठी काम करणाऱ्या अकरा प्रमुख विभागांच्या सर्व कल्याणकारी उपाययोजना महात्मा जोतिराव फुले यांच्या नावाने राबविण्याचा निर्णय घेतल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले..वसतिगृहे ३६ जिल्ह्यांतइतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी ३६ जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी पाचशे क्षमतेची ओबीसी वसतिगृहे उभारण्यात येतील. महसूल विभागामार्फत एक रुपया नाममात्र दराने जमीन उपलब्ध करून दिली जाईल. भटक्या आणि विमुक्त जातींना विकासनिधीचा थेट लाभ मिळावा यासाठी ओबीसी बजेटमधून ‘व्हीजेएनटी’चे बजेट वेगळे करण्याचा निर्णय घेतल्याचे महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.‘व्हीजेएनटी’साठी अभ्यास समितीमराठा समाजासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या शिंदे समितीच्या धर्तीवर ‘व्हीजेएनटी’समाजाचे सामाजिक आणि आर्थिक सर्वेक्षण करण्यासाठी तसेच त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी एक स्वतंत्र अभ्यास समिती स्थापन करण्यात येईल. सर्व शासकीय विभागांमधील ओबीसी प्रवर्गातील २७ टक्के रिक्त पदांचा अनुशेष (बॅकलॉग) तातडीने भरण्यासाठी पावले उचलण्यात येतील. ‘सारथी’च्या धर्तीवर ‘महाज्योती’ संस्थेची व्याप्ती वाढवून अधिक प्रभावीपणे काम करण्याबाबत बैठकीमध्ये चर्चा झाल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.