मुंबई

Mumbai Morcha: डोक्यावर मनसेची टोपी, खांद्यावर गमछा…; 'परदेशी पाहुणा' मतचोरीविरोधी मविआच्या मोर्चात उतरला, म्हणाला...

Foreigner Participate in Satyacha Morcha: मुंबईत मोठ्या मोर्चाचे आयोजिन केले असून या रॅलीत एका परदेशी पाहुण्यानेही सहभाग घेतला आहे.
Foreigner Join Mumbai Satyacha Morcha

Foreigner Join Mumbai Satyacha Morcha

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : महाराष्ट्रात बीएमसी निवडणुकीपूर्वी "मतचोरीचा" मुद्दा तापत आहे. मतदार यादीतील कथित अनियमितता आणि बनावट मतदारांविरुद्ध विरोधी पक्ष महाविकास आघाडीने आज मुंबईत मोठ्या मोर्चाचे आयोजन केले आहे. या रॅलीतील सर्वात उल्लेखनीय कार्यक्रम म्हणजे राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाचा सहभाग आहे. या रॅलीमध्ये एका परदेशी पाहुण्याने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. त्याची आता चर्चा होत आहे.

Loading content, please wait...
Uddhav Thackeray
Sharad Pawar
Mumbai
mns
Mahavikas Aghadi
mns party
MNS Chief Raj Thackeray

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com