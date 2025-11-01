Mumbai Morcha: डोक्यावर मनसेची टोपी, खांद्यावर गमछा…; 'परदेशी पाहुणा' मतचोरीविरोधी मविआच्या मोर्चात उतरला, म्हणाला...

मुंबई : महाराष्ट्रात बीएमसी निवडणुकीपूर्वी "मतचोरीचा" मुद्दा तापत आहे. मतदार यादीतील कथित अनियमितता आणि बनावट मतदारांविरुद्ध विरोधी पक्ष महाविकास आघाडीने आज मुंबईत मोठ्या मोर्चाचे आयोजन केले आहे. या रॅलीतील सर्वात उल्लेखनीय कार्यक्रम म्हणजे राज ठाकरे यांच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाचा सहभाग आहे. या रॅलीमध्ये एका परदेशी पाहुण्याने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. त्याची आता चर्चा होत आहे. .मेट्रो सिनेमा ते मुंबईतील बीएमसी मुख्यालयापर्यंत आयोजित करण्यात आलेली ही रॅली १.५ किलोमीटर लांबीची होती. ही रॅली दुपारी १ वाजता सुरू झाली आणि सुमारे दोन तास चालली. मुंबई पोलिसांनी मोर्चाला परवानगी नाकारली असली तरी, विरोधकांनी ती काढण्याचा निर्णय घेतला. मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी लोकल ट्रेनने रॅलीचे प्रस्थान केले. त्यानंतर मविआ आणि मनसेने मेट्रो सिनेमा ते मुंबईतील बीएमसी मुख्यालयापर्यंत ही रॅली काढली..BEST Bus: मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! आता 'या' मार्गांवर एकही बस धावणार नाही; का आणि कुठे? वाचा.यात ब्रिटनहून भारत दौऱ्यावर आलेला ॲडम जेम्स मोर्चात सहभागी झाला होता. मनसेची टोपी त्याच्या डोक्यावर दिसत होती. खांद्यावर मनसेचा गमछा होता. गर्दीत कोणीतरी ही भेट दिली आणि मी ती स्वीकारली, असे ॲडमने सांगितले. मी पर्यटनासाठी गेल्या काही दिवसांपासून भारत सफारीवर आहे. सरकार विरोधातील या आंदोलनाबाबत मला माहिती मिळाली. मुंबईत ही आंदोलन कसे होते, नागरिक सरकारचा विरोध कसा करतात, ही मला.पहायचे होते. म्हणून या मोर्चात सहभागी झालो आहे, असं तो म्हणाला..मतदार यादीत फेरफार केल्याच्या आरोपांवरून हे निदर्शने करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये विरोधी पक्षांनी २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत अंदाजे ९.६ दशलक्ष बनावट मते जोडल्याचा दावा केला. महाविकास आघाडीचा आरोप आहे की, सत्ताधारी पक्षाने अशा अनियमिततेद्वारे निवडणूक प्रक्रियेवर प्रभाव पाडला आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे, त्यांचे पुत्र आदित्य ठाकरे, राज ठाकरे आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) आणि काँग्रेसमधील वरिष्ठ नेते देखील या रॅलीत सहभागी झाले होते..Mumbai News: ‘एशियाटिक’च्या निवडणुकीला राजकीय वळण? बहुसंख्य नवे सदस्य मतदानाला मुकणार; कारण काय? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.