मुंबई

BMC Election: महायुतीचा आगळावेगळा प्रयोग! चार उमेदवार पीआरपीच्या ‘नगारा’ चिन्हावर निवडणूक रिंगणात

Maharashtra Politics: महायुतीचे चार वेगवेगळ्या पक्षांचे उमेदवार पिपल्स रिपब्लिकन पार्टी (पीआरपी)च्या ‘नगारा’ या एकाच निवडणूक चिन्हावर निवडणूक लढवत आहेत.
Municipal Corporation Election

Municipal Corporation Election

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उल्हासनगर : आंबेडकरी चळवळीचा बालेकिल्ला मानल्या जाणाऱ्या सुभाष टेकडी परिसरात महायुतीचे चार उमेदवार वेगवेगळ्या पक्षांचे आहेत. असे असतानाही एकाच निवडणूक चिन्हावर प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांच्या पिपल्स रिपब्लिकन पार्टी (पीआरपी)च्या ‘नगारा’ या चिन्हावर निवडणूक लढवत आहेत. हा अनोखा निर्णय शहराच्या राजकीय वर्तुळात विशेष चर्चेचा विषय ठरला आहे.

Loading content, please wait...
Thane
Mumbai
Municipal Corporation
Municipal election
Ulhasnagar
Mahayuti
Ulhasnagar Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com