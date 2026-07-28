Thane Politics: महायुतीतील मतभेद पुन्हा चव्हाट्यावर! उपमहापौर, भाजप आमदारांना उद्घाटनातून डावलल्याचा आरोप

ठाणे : ठाणे पालिका क्षेत्रातील विकासकामांच्या उद्घाटन कार्यक्रमांवरून महायुतीतील अंतर्गत मतभेद पुन्हा उघडकीस आले आहेत. शहरात रविवारी पार पडलेल्या सात विकास प्रकल्पांच्या उद्घाटन सोहळ्यांत भाजपच्या लोकप्रतिनिधींना जाणीवपूर्वक वगळण्यात आल्याचा आरोप ठाण्याचे उपमहापौर कृष्णा पाटील यांनी केला आहे. याबाबत त्यांनी महापालिका आयुक्तांकडे लेखी निवेदन देत प्रकल्पांचे उद्घाटन पुन्हा करण्याची मागणी केली आहे..उपमहापौर कृष्णा पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार, महापालिकेत शिवसेना-भाजप महायुतीची सत्ता असताना केंद्र, राज्य आणि महापालिकेच्या निधीतून पूर्ण झालेल्या विकासकामांच्या उद्घाटनासाठी महायुतीतील सर्व लोकप्रतिनिधींना निमंत्रित करणे अपेक्षित होते; मात्र भाजपचे आमदार संजय केळकर, निरंजन डावखरे तसेच स्वतः उपमहापौर यांनाच निमंत्रण देण्यात आले नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे..Education Department: निकाल ३१ जुलैपर्यंत जाहीर करा, राज्यातील विद्यापीठ, महाविद्यालयांना शिक्षण विभागाचे आदेश .यापूर्वी कोपरी परिसरातील प्रसूतिगृहाच्या उद्घाटनावेळीही लोकप्रतिनिधींना भाजपच्या डावलण्यात आल्याची तक्रार करण्यात आली होती. त्याप्रकरणी १ जुलै रोजी महापालिका प्रशासनाकडे लेखी निवेदन दिल्यानंतरही अशीच घटना पुन्हा घडल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याचे पाटील यांनी म्हटले आहे. रविवारी शहरातील सात विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन झाल्याची माहिती अधिकृत निमंत्रणाऐवजी फेसबुकवरून मिळाल्याचे त्यांनी नमूद केले..Mumbai News: तुम्ही जनतेची सेवा करण्यासाठी आहात, मग त्यांना मारहाण का करता? उच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदेंच्या नेत्याला फटकारले .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.