मुंबई

Thane Politics: महायुतीतील मतभेद पुन्हा चव्हाट्यावर! उपमहापौर, भाजप आमदारांना उद्घाटनातून डावलल्याचा आरोप

Mahayuti Controversy: ठाण्यातील विकासकामांच्या उद्घाटन कार्यक्रमांवरून महायुतीतील मतभेद पुन्हा चव्हाट्यावर आले आहेत. यावेळी उपमहापौर, भाजप आमदारांना उद्घाटनातून डावलल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
BJP & Shivsena Fight

BJP & Shivsena Fight

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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ठाणे : ठाणे पालिका क्षेत्रातील विकासकामांच्या उद्घाटन कार्यक्रमांवरून महायुतीतील अंतर्गत मतभेद पुन्हा उघडकीस आले आहेत. शहरात रविवारी पार पडलेल्या सात विकास प्रकल्पांच्या उद्घाटन सोहळ्यांत भाजपच्या लोकप्रतिनिधींना जाणीवपूर्वक वगळण्यात आल्याचा आरोप ठाण्याचे उपमहापौर कृष्णा पाटील यांनी केला आहे. याबाबत त्यांनी महापालिका आयुक्तांकडे लेखी निवेदन देत प्रकल्पांचे उद्घाटन पुन्हा करण्याची मागणी केली आहे.

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