मुंबई

उल्हासनगरच्या वादाचे पडसाद कल्याण-डोंबिवलीत! महायुतीतील धुसफूस पुन्हा उघड; भाजप नगरसेवकाची कमलेश निकम यांच्यावर टीका

KDMC: केडीएमसीतील भाजप नगरसेवक मंदार टावरे यांनी उल्हासनगरचे महापौर अश्विनी निकम यांचे पती कमलेश निकम यांवर टीका केली आहे. यामुळे उल्हासनगरच्या वादाचे पडसाद कल्याण-डोंबिवलीत उमटल्याचे दिसून येत आहे.
KDMC

KDMC

Esakal

शर्मिला वाळुंज
Updated on

डोंबिवली : उल्हासनगरमध्ये भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटातील महायुतीचा वाद उफाळून आल्यानंतर त्याचे पडसाद आता कल्याण-डोंबिवलीतही उमटू लागले आहेत. उल्हासनगर महापालिकेतील युतीतून बाहेर पडण्याची भाजपची भूमिका आणि खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्यासाठी काम न करण्याच्या घोषणेनंतर दोन्ही पक्षांतील स्थानिक नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. त्यातच केडीएमसीतील भाजप नगरसेवक मंदार टावरे यांनी उल्हासनगरचे महापौर अश्विनी निकम यांचे पती कमलेश निकम यांच्यावर केलेली टीका चर्चेत आली आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
kalyan
Dombivli
Ulhasnagar
Mahayuti
Mahayuti candidates
Marathi News Esakal
www.esakal.com