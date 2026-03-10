तरुणांसाठी सुवर्णसंधी! महाराष्ट्रात ५,५०६ पदांसाठी मेगा प्राध्यापक भरती होणार; तारीख सांगून महायुती सरकारचा मोठा निर्णय

महाराष्ट्रातील सरकारी आणि अनुदानित महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापक होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या तरुणांसाठी एक आनंदाची बातमी आली आहे. राज्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधान परिषदेत घोषणा केली की, महाराष्ट्रात लवकरच ५,००० हून अधिक प्राध्यापकांसाठी एक मोठी भरती मोहीम राबविली जाईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे संपूर्ण भरती प्रक्रिया जून २०२६ पूर्वी पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे..काँग्रेस सदस्य अभिजित वंजारी यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, महाराष्ट्रात ३१,१८५ मंजूर प्राध्यापक पदे आहेत. त्यापैकी १९,२६७ पदे भरण्यात आली आहेत. ११,९१८ रिक्त प्राध्यापक पदांपैकी ५,०१२ पदे भरतीसाठी मंजूर करण्यात आली आहेत, तर ४९४ पदे रिक्त आहेत. परिणामी, ५,५०० हून अधिक पदांसाठी भरतीला मान्यता देण्यात आली आहे..सभागृहाला माहिती देताना चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या भरती प्रक्रियेला औपचारिक मान्यता दिली आहे. राज्यभरातील विविध महाविद्यालयांमध्ये रिक्त पदांमुळे शैक्षणिक कामात व्यत्यय येत असल्याने सरकारने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. पाटील यांनी आश्वासन दिले की भरती प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक असेल आणि पात्र उमेदवारांना त्यांच्या गुणवत्तेनुसार संधी मिळतील..मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, महाविद्यालयीन प्राध्यापकांसाठी सध्याचे निवृत्तीचे वय ६० वर्षे आहे आणि ते ६२ पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करण्यात आला आहे. कला, विज्ञान आणि वाणिज्य महाविद्यालयांप्रमाणेच येथेही वेतन आणि अनुदान नियम लागू होतील. विद्यार्थी संख्येवर आधारित एक नवीन चौकट विकसित केली जात आहे..विद्यापीठाकडून विद्यार्थ्यांची संख्या प्रमाणित झाल्यानंतर पदांचे पुनर्वितरण केले जाईल. महाविद्यालयांनी त्यांची यादी पूर्ण केल्यानंतर आणि एनओसी मिळाल्यानंतर भरती प्रक्रिया सुरू होईल. मंत्री पाटील म्हणाले की, जूनपर्यंत प्राध्यापक भरती पूर्ण करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. राज्यभरातील महाविद्यालयांमध्ये प्रलंबित भरती प्रक्रिया तसेच प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांशी संबंधित समस्या लवकरच सोडवल्या जातील, असेही मंत्री पाटील यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.