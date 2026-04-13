MPSC पदसंख्या वाढ, मेडिकल कौन्सिल नियमांमध्ये बदल अन्...; मंत्रिमंडळ बैठकीत महायुती सरकारचे ८ महत्त्वाचे निर्णय

आज मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक दूरगामी निर्णय घेण्यात आले. संगीत क्षेत्रातील दिग्गज आशा भोसले यांचा सन्मान करण्यापासून ते राज्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत सुसूत्रता आणण्यापर्यंत सरकारने आठ महत्त्वाच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली. भारतीय संगीताचे अनमोल रत्न असलेल्या पद्मविभूषण आशा भोसले यांच्या स्मरणार्थ राज्य सरकारने मुंबईत 'आशा भोसले संगीत अकादमी' स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. .बैठकीदरम्यान असे उघड झाले की, संगीत संस्थेसाठी खुद्द आशा यांनीच वांद्रे आणि अंधेरी दरम्यान योग्य जागेची विनंती केली होती. त्यांच्या स्मरणार्थ स्मारक उभारण्याच्या मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या सूचनेवर, सरकार आशाताईंच्या मूळ प्रस्तावाला प्राधान्य देईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. या कामासाठी योग्य जागा शोधण्याचे निर्देश म्हाडाला देण्यात आले आहेत..राज्यातील भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुव्यवस्थित करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने UPSC च्या धर्तीवर मोठ्या बदलांना मंजुरी दिली आहे. MPSC अंतर्गत पदांची संख्या आता ५३ वरून १५३ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे, ज्यामुळे आयोगामार्फत अधिक सरकारी विभागांमधील निवड प्रक्रिया पार पाडणे शक्य होईल. भरती प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी 'सामायिक परीक्षा प्रणाली' लागू केली जाईल. निवड प्रक्रियेला गती देण्यासाठी 'महाजॉब्स' पोर्टलद्वारे 'निपुण सेतू' उपक्रम सुरू केला जाईल. .याव्यतिरिक्त, कौशल्य विकासाला चालना देण्यासाठी, भविष्यातील गरजा पूर्ण करण्याकरिता तरुणांना कौशल्यांनी सुसज्ज करण्यासाठी, खाजगी मदतीने मुंबईत 'IES स्किल टेक युनिव्हर्सिटी'ची स्थापना केली जाईल. राज्याच्या आरोग्य पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी जपान आंतरराष्ट्रीय सहकार्य संस्थेकडून ३,७०८ कोटी रुपयांची भरीव आर्थिक मदत मिळवली जाईल, ज्याचा उपयोग वैद्यकीय शिक्षण आणि नर्सिंग सेवांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी केला जाईल. .नाबार्डच्या सहकार्याने किनारपट्टी भागातील मच्छिमारांच्या विकासासाठी ६१.२४ कोटी रुपयांचे बजेट मंजूर करण्यात आले आहे. संतुलित प्रादेशिक विकासाच्या उद्देशाने, 'आकांक्षित जिल्हा कार्यक्रमा'चा विस्तार करून त्यात हिंगोली , जालना आणि पालघर यांसारख्या जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामुळे एकूण १७७ तालुक्यांच्या विकासावर विशेष लक्ष दिले जात आहे..प्रशासकीय सुधारणांचा एक भाग म्हणून महाराष्ट्र वैद्यकीय परिषदेच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. ज्यामुळे सदस्यांची निवड निवडणुकीऐवजी थेट शासकीय नामनिर्देशनाद्वारे करता येईल. याव्यतिरिक्त, स्थानिक पायाभूत सुविधांना चालना देण्यासाठी, बदलापूर स्टेडियममधील ४ एकर राखीव जमीन पॉवर सबस्टेशनच्या बांधकामासाठी टाटा पॉवरला हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे . हे निर्णय राज्याची अर्थव्यवस्था, प्रशासन आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांना नव्याने आकार देण्याचा एक प्रयत्न आहे.