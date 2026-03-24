बीएमसीचा ऐतिहासिक निर्णय! हजारो कर्मचाऱ्यांना मिळणार कायमस्वरूपी घर; पण कोणत्या? जाणून घ्या...

मुंबई : मुंबईच्या रस्त्यांची स्वच्छता राखण्याची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या महानगरपालिका स्वच्छता कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक अशी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. गृहनिर्माणाबाबतच्या त्यांच्या प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या मागणीसंदर्भात सरकारने आता एक सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. ज्यामुळे हजारो कुटुंबांना कायमस्वरूपी घरे मिळण्याची आशा पल्लवित झाली आहे..महापालिका कामगार संघटनेने आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यापूर्वीच विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांच्या मध्यस्थीने संघटनेचे प्रतिनिधी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात एक बैठक पार पडली. या बैठकीदरम्यान अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली आणि त्यावर तोडगा काढण्यात आला..बैठकीदरम्यान, मुख्यमंत्री यांनी घोषणा केली की, 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रमसफलता आवास योजने'अंतर्गत, मुंबईमध्ये बांधल्या जाणाऱ्या १२,२०० घरांपैकी ५० टक्के घरे स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना मालकी तत्त्वावर वाटप केली जातील. २००८ आणि २०१५ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या शासकीय आदेशांच्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे ३०,००० हून अधिक स्वच्छता कर्मचारी कुटुंबांना कायमस्वरूपी निवारा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे..अनेक वर्षांपासून भाड्याच्या घरात किंवा तात्पुरत्या निवाऱ्यात राहणाऱ्या या कुटुंबांना, आता स्वतःचे घर घेण्याचे त्यांचे स्वप्न पूर्ण होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले की, हे केवळ एक आश्वासन नाही; तर या उपक्रमाबाबतची अधिकृत घोषणा सध्या सुरू असलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यानच केली जाईल. या बैठकीला संघटनेचे अध्यक्ष अशोक जाधव, वामन कवीस्कर, हिंदुराव जाधव आणि इतर प्रतिनिधीही उपस्थित होते..हा निर्णय एक महत्त्वपूर्ण पाऊल मानला जातो असे पाऊल जे कर्मचाऱ्यांना केवळ निवाराच पुरवणार नाही, तर त्यांची राहणीमान उंचावण्यास आणि त्यांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासही मदत करेल. मुंबई स्वच्छ ठेवणाऱ्या हातांना आता, स्वतःच्या घराच्या चाव्या मिळण्याची आशा अधिकच बळावली आहे.