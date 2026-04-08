मुंबईत ४ नवीन पोलीस ठाणी, ३ DCP झोन आणि २ ACP विभाग होणार, १,४४८ नव्या पदांना मंजुरी; गृह विभागाचा मोठा निर्णय!

मुंबई : देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईतील झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या, शहरी विस्तार आणि कायदा व सुव्यवस्थेपुढील वाढती आव्हाने लक्षात घेऊन महाराष्ट्र राज्याच्या गृह विभागाने मुंबई पोलीस दलाची संरचना अधिक मजबूत करण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. गृह विभागाने मुंबई पोलीस आयुक्तालयाअंतर्गत ४ नवीन पोलीस ठाणी, दोन नवीन पोलीस उपआयुक्त (डीसीपी) झोन आणि ३ नवीन पोलीस सहायक आयुक्त (एसीपी) विभागांच्या स्थापनेला औपचारिकपणे मंजुरी दिली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, झोन ८ मध्ये दोन, झोन ७ मध्ये दोन, झोन ११ मध्ये एक आणि झोन १० मध्ये एका पोलीस ठाण्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. पोलीस ठाण्यांवरील विशाल क्षेत्र आणि प्रचंड लोकसंख्येचा भार कमी करणे, हा या विस्ताराचा मुख्य उद्देश आहे. मुंबईतील अनेक पोलीस ठाण्यांवर लोकसंख्येचा अतिरिक्त भार आहे. एक सामान्य पोलीस ठाणे ३ ते ५ लाख लोकांच्या कार्यक्षेत्रात येते, तर एकट्या घाटकोपर पोलीस ठाण्यात १३ लाख आणि शिवाजी नगर पोलीस ठाण्यात १० लाखांहून अधिक लोक राहतात..Mumbai: मुंबईच्या नॅशनल पार्कमध्ये बिबट्यांची शिकार, दात आणि इतर अवयव काढून...; ६ आरोपींना अटक .या दोन पोलीस ठाण्यांवर लोकसंख्येचा सर्वाधिक भार असून सुरक्षेच्या बाबतीत खूप दबाव आहे. टिळक नगर (६,००,०००) आणि मालाड (४,५०,०००) यांसारख्या भागांवरही सुरक्षेचा मोठा ताण आहे. नवीन पोलीस ठाण्यांच्या बांधकामामुळे या जास्त वर्दळीच्या भागांमधील गर्दी कमी होईल, ज्यामुळे गुन्हेगारीवर अधिक वेगाने नियंत्रण मिळवता येईल. सध्या मुंबईत १३ पोलीसिंग झोन असून, ते पाच प्रादेशिक विभागांमध्ये विभागलेले आहेत. नवीन बदलांमध्ये दोन नवीन झोनचा समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामुळे विद्यमान झोन क्रमांकांमध्येही बदल झाले आहेत..झोन 7 हा नवीन झोन घाटकोपर-टिळक नगर परिसरावर लक्ष केंद्रित करेल. यात चुनाभट्टी, नेहरू नगर, टिळक नगर, पंत नगर, घाटकोपर आणि विनोबा भावे नगर या स्थानकांचा समावेश असेल. असल्फामध्ये नवीन पोलीस ठाणेही बांधण्यात येणार आहे. झोन १२ हा झोन अंधेरी-गोरेगाव-मालाड कॉरिडॉरमधील सुरक्षेची जबाबदारी सांभाळेल. यामध्ये वर्सोवा, ओशिवरा, आंबोली, गोरेगाव, बांगूर नगर आणि मालाड या पोलीस ठाण्यांचा समावेश असेल. याव्यतिरिक्त, मार्वे येथे एक नवीन सागरी पोलीस ठाणे स्थापन केले जाईल..महाराष्ट्र सरकारने चार नवीन पोलीस ठाण्यांसाठी विविध पदांवरील एकूण १,४४८ पदांना मंजुरी दिली आहे. प्रत्येक नवीन ठाण्यात पाच पोलीस निरीक्षक, सहा सहायक पोलीस निरीक्षक, २३ उपनिरीक्षक, २० सहायक उपनिरीक्षक, ८७ हेड कॉन्स्टेबल आणि लिपिक, कॉन्स्टेबल व चालकांसह २१७ कॉन्स्टेबल असतील. या ठाण्यांवर ६.२४ कोटी रुपयांचा वार्षिक आवर्ती खर्च होईल, तर ८३.९५ लाख रुपयांच्या अनावर्ती खर्चाला मंजुरी देण्यात आली आहे..शिवाजी नगरचे नगरसेवक जमीर कुरेशी म्हणाले, "शिवाजी नगर बैगनवाडीवर अन्याय होत आहे. मी लवकरच मुख्यमंत्री किंवा पोलीस महासंचालक यांची भेट घेऊन या परिसरात आणखी एक पोलीस ठाणे स्थापन करण्याची विनंती करणारे पत्र सादर करणार आहे." शिवाजी नगर पोलीस ठाण्याची अधिकृत लोकसंख्या १० लाख आहे. पाच नगरसेवकांसह हे मुंबईतील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले पोलीस ठाणे असले तरी, ठाण्यातील मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे गुन्हेगारी सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे, या परिसराला अतिरिक्त पोलीस ठाण्याची नितांत गरज आहे.