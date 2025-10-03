Navi Mumbai Airport: नवी मुंबई विमानतळाच्या नावाबाबत मोठी अपडेट समोर! दि. बा. पाटलांचे नाव देण्यावर अखेर शिक्कामोर्तब, उद्घाटन कधी?

नवी मुंबई विमानतळाच्या नावाबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. आता नावाबाबतचा प्रश्न सुटणार आहे. याबाबत महायुती मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय घेतला आहे. नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटलांचे नाव देण्यावर अखेर शिक्कामोर्तब झाला आहे. याबाबत महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवला आहे. तर दुसरीकडे या विमानतळाच्या उद्घाटन कार्यक्रमाच्या तारखेबाबतही महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. .रायगड जिल्ह्यातील उलवे येथील नव्याने विकसित झालेल्या विमानतळाच्या उद्घाटन कार्यक्रमासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नवी मुंबई भेटीपूर्वी महाराष्ट्र सरकारने केंद्राला एक प्रस्ताव पाठवला आहे. ज्यामध्ये उलवे विमानतळाचे नाव वकील आणि माजी लोकसभा सदस्य दि. बा. पाटील यांच्या नावावर ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे..Mumbai Metro Aqua Line: मुंबईमध्ये धावत्या भूमिगत मेट्रोत उडाल्या ठिणग्या; प्रवाशांत घबराट अन्... .राज्य सरकारने केंद्राकडे मंजुरीसाठी फक्त एकच नाव, "दि. बा. पाटील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ" पाठवले आहे. काही तांत्रिक औपचारिकतांमुळे, अंतिम मंजुरीसाठी तीन महिने लागू शकतात. दिवंगत माजी खासदारांचे नाव विमानतळाला देण्याच्या जनतेच्या मागणीवर सरकारने सकारात्मक विचार केला आहे. या निर्णयानंतर नामकरणाच्या मुद्द्याबाबत विविध पक्षांनी मांडलेला प्रस्तावित मोर्चा तात्पुरता स्थगित करण्यात आला आहे..नवी मुंबई विमानतळावरून आता कोणत्याही अडथळ्याशिवाय विमानसेवा सुरू करता येईल. नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) विमानतळासाठी एअरोड्रोम परवाना जारी केला आहे, जो नियमित उड्डाणे सुरू करण्यासाठी आवश्यक आहे. यामुळे नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे औपचारिक उद्घाटन होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पंतप्रधान मोदी ८ आणि ९ ऑक्टोबर रोजी मुंबईच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर येणार आहेत. .बुधवारी (८ ऑक्टोबर) ते नवी मुंबई विमानतळ, मुंबई मेट्रो-३ लाईन आणि इतर अनेक विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन करतील. ९ ऑक्टोबर रोजी पंतप्रधान वांद्रे कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) येथील जिओ वर्ल्ड सेंटरमध्ये ग्लोबल फिनटेक फेस्टिव्हल २०२५ मध्ये सहभागी होतील. या कार्यक्रमाला ब्रिटनचे पंतप्रधान केयर स्टारमर देखील उपस्थित राहतील. त्यांच्या भेटीदरम्यान पंतप्रधान मोदी राजभवनात राहतील..Mumbai Political News : नवी मुंबईत भाजपचाच महापौर, कार्यकर्त्यांचा मान राखला जात नसेल तर युती होऊ नये : गणेश नाईक.दरम्यान नवी मुंबई विमानतळाच्या १० किमीच्या परिघात असलेल्या बेकायदेशीर कत्तलखान्यांवर अधिकारी कारवाई करतील. हवाई सुरक्षेला धोका निर्माण करणाऱ्या गोष्टी दूर करण्यासाठी डीजीसीएने कठोर पावले उचलली आहेत. ज्यामध्ये उलवेमध्ये बेकायदेशीर प्राण्यांची कत्तल, अयोग्यरित्या मृतदेहांची विल्हेवाट लावणे आणि अनियंत्रित कचरा डंपिंग यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.