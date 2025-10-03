मुंबई

Navi Mumbai Airport: नवी मुंबई विमानतळाच्या नावाबाबत मोठी अपडेट समोर! दि. बा. पाटलांचे नाव देण्यावर अखेर शिक्कामोर्तब, उद्घाटन कधी?

Navi Mumbai Airport Update News: नवी मुंबई विमानतळाचे लवकरच उद्घाटन होणार आहे. याची तारीखही आता समोर आली आहे. याआधी आज विमानतळाला दि. बा. पाटलांचे नाव देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
Navi Mumbai Airport

Navi Mumbai Airport

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

नवी मुंबई विमानतळाच्या नावाबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. आता नावाबाबतचा प्रश्न सुटणार आहे. याबाबत महायुती मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय घेतला आहे. नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटलांचे नाव देण्यावर अखेर शिक्कामोर्तब झाला आहे. याबाबत महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठवला आहे. तर दुसरीकडे या विमानतळाच्या उद्घाटन कार्यक्रमाच्या तारखेबाबतही महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे.

Loading content, please wait...
Navi Mumbai
Airport
navi mumbai airport
Mahayuti
Mahayuti alliance
Navi Mumbai Airport Naming

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com