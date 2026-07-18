Mumbai News: बदनामी करू नका, महेश ट्युटोरियलन्सने ३३ शाखा बंद करण्याचं सांगितलं कारण; मुंबईत ३० हजार क्लासेस सुरू

मुंबई : महेश ट्युटोरियल ही मोठी कंपनी होती. कंपनी आणि खासगी क्लास चालविणाऱ्या संस्थांमध्ये मोठे अंतर आहे. राज्यात यापूर्वी अनेक मोठ्या कंपन्यांनी क्लासच्या नावाखाली अशी फसवणूक केली आहे. राज्यात विविध शिक्षणतज्ज्ञ, शिक्षकांच्या माध्यमातून अत्यंत प्रामाणिकपणे तब्बल ९९ हजार खासगी क्लास चालवले जातात. यामुळे एखाद्या कंपनीकडून विद्यार्थ्यांची फसवणूक करून ती बंद केली जाणार असेल तर त्यात राज्यातील खासगी क्लास संघटनांची बदनामी होणार नाही, याची काळजी घेण्याचे आवाहन महाराष्ट्र क्लास ओनर्स असोसिएशनने केले आहे..मुंबईत सुमारे ३० हजार क्लासेस सुरू आहेत. महेश ट्युटोरियल बंद झाल्याने त्याचा ठपका या इतर खासगी क्लासवरही बसतो; मात्र तो योग्य नसल्याचे असोसिएशनचे विश्वस्त व कर्नावट क्लासचे प्रमुख सचिन कर्नावट यांनी सांगितले. महेश ट्युटोरियलने आपले क्लास बंद करण्यासाठी चुकीची वेळ निवडली असल्याचेही कर्नावट म्हणाले..Mumbai News: ते पेंग्विन घेऊन आले, आम्ही सिंह आणू, महापौरांची घोषणा; साकरबाग प्राणिसंग्रहालयाला लवकरच भेट.ग्राहक मंचाचा पर्यायमहेश ट्यूटोरियलने केलेल्या फसवणुकीवर शालेय शिक्षण विभागाला कारवाई करण्याचे अधिकार नाहीत. यासाठी कायदाही नाही. यामुळे पालकांना याविरोधात ग्राहक मंचाकडे जाऊन अथवा न्यायालयात जाऊन न्याय मागण्याचे पर्याय उपलब्ध आहेत. महेश ट्युटोरियलच्या मुंबईतील सुमारे एक हजार विद्यार्थी आम्ही आमच्या विविध शाखांत समाविष्ट करून घेतले आहेत. त्यांच्याकडून कोणतेही शुल्क घेतले नाही. तसेच आठवी ते दहावीतील ७००हून अधिक विद्यार्थीही आम्ही समावून घेतले असल्याचे अरिहंत क्लासचे उमेश पंगम यांनी सांगितले..२०२२ पासूनच तोट्यातमहेश ट्युटोरियलने ३३ शाखा बंद करण्यासाठी जारी केलेल्या पत्रात कंपनी मोठ्या तोट्यात आल्याने ती बंद करीत असल्याचा दावा केला आहे. कंपनीत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुलै सुरू होईपर्यंत कोणतीच माहिती दिली नाही. ऐनवेळी ती बंद करण्यात येत असल्याचे सांगितल्याचे कर्मचाऱ्यांकडून सांगण्यात आले..Mumbai-Agra Highway: मुंबई-आग्रा महामार्गावर कारचा भीषण अपघात, कंटेनरच्या धडकेत गाडीचा चक्काचूर, 2 जागीच ठार.चेंबूर शाखेला लावले टाळेमहेश ट्युटोरियलने केलेल्या फसवणुकीचे मोठे पडसाद त्यांच्या चेंबूर येथील शाखेवर पडले. इथेच याच संस्थेची लक्ष्य प्रेप ही संस्था कार्यरत आहे. यातील क्लासला पालकांनी टाळे लावून आपला संताप व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.