मुंबई- महादेव बेटिंग अ‍ॅप प्रकरणात मुंबई क्राईम ब्रँचला मोठं यश मिळालं आहे. या प्रकरणात क्राईम ब्रँचने पहिली अटक केली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २७ वर्षीय दीक्षित कोठारी याला अटक करण्यात आली आहे. (Major action by Mumbai Crime Branch First arrest related to Mahadev betting app)

अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, मागील वर्षी माटूंगा पोलीस स्टेशनमधे एफआयआर दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर हे प्रकरण क्राईम ब्रँचकडे हस्तांतरित करण्यात आले होते. त्यानंतर एसआयटीची स्थापना करण्यात आली होती.