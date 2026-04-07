Mumbai News : कुलगुरूंच्या पुढाकारामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा! डीबाटू विद्यापीठाचे २०२५ मधील हिवाळी परीक्षांचे निकाल जाहीर

मुंबई - प्रशासन आणि एकूणच परीक्षा विभागाच्या ढिसाळ कारभारामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ लोणेरे (डीबाटू)येथील विविध अभ्यासक्रमांचे नियमित परीक्षा आणि पुरवणी परीक्षांचे मागील अनेक महिन्यांपासून रखडलेले निकाल नवनियुक्त प्रभारी कुलगुरू डॉ. रजनीश कामत यांच्या पुढाकारामुळे लागण्यास सुरूवात झाली आहे. यामुळे अनेक महिन्यांपासून निकालाची वाट पाहत असलेल्या असंख्य विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे..डॉ. कामत यांनी नुकताच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरतंत्रशास्त्र विद्यापीठ लोणेरेचा कार्यभार स्वीकारला असून त्यानंतर त्यांनी तातडीने मागील अनेक महिन्यांपासून विविध अभ्यासक्रमांचे रखडलेले निकाल जाहीर करण्यासाठी कार्यवाही सुरू केली. यामुळै बी. फार्मसी या अभ्यासक्रमाचे नियमित तसेच पूरवणी हिवाळी २०२५ परीक्षांचे निकाल जाहीर करण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांना त्यांचे निकाल त्यांच्या संबंधित संस्थेमध्ये ऑनलाइन पध्दतीने पाहण्यात येऊ शकतील, तसेच सदर निकालाचे लेजर संबंधित संस्थेच्या लॉगिन मधे उपलब्ध करून देण्यात आले असल्याची माहिती कुलगुरू डॉ. कामत यांनी दिली..यंदाच्या निकालात नियमित विद्यार्थ्यांसह पूरक परीक्षेला बसलेल्या विद्यार्थ्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. निकाल जाहीर झाल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असून, पुढील शैक्षणिक प्रक्रियेसाठी मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, निकालामध्ये काही त्रुटी आढळल्यास विद्यार्थ्यांनी संबंधित महाविद्यालय किंवा विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाशी संपर्क साधावा, असेही विद्यापीठाने स्पष्ट केले आहे..सीएमसी सेंटरची स्थापनाडीबाटू विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या विद्यार्थ्यांना निकाल आणि इतर परीक्षांसंदर्भात कोणत्याही अडचणी येऊ नयेत, यासाठी विद्यापीठात लवकरच कॉमन फॅसिलीटी सेंटर (सीएससी) स्थान केले जाणार असून यात विद्यार्थ्यांच्या प्रत्येक परीक्षा, निकाल आदी प्रश्नांची सोडवणूक केली जाणार आहे. तसेच राज्यभरातून विद्यापीठात परीक्षा आणि निकालासंदर्भात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संकुल परिसरात राहण्याची सोयही उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याचे कुलगुरू डॉ. कामत यांनी सांगितले..विभागीय केंद्रांना अधिकारडीबाटू या विद्यापीठाची राज्यभरात एकूण सहा विभागीय केंद्र कार्यरत असून या केंद्राना कुलगुरू डॉ. कामत यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर विविध प्रकारचे प्रशासकीय अधिकार दिले आहेत. यामुळे विभागीय केंद्र स्तरावरही विद्यार्थ्यांचे अनेक प्रश्न मार्गी लागले जात असल्याचेही सांगण्यात आले.