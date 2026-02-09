मुंबई

Karjat ZP Election Result : कर्जतमध्ये आमदार थोरवे यांच्या सुनबाई पराभूत; संपूर्ण निकाल समोर

कर्जत तालुक्यात राष्ट्रवादी आणि ठाकरे सेनेचा ६ पैकी ६ असा दणदणीत विजय
कर्जत (रायगड) - रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात झालेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचे संपूर्ण निकाल जाहीर झाले असून, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांच्या परिवर्तन विकास आघाडीने दणदणीत विजय मिळविला आहे. या निवडणुकीत आमदार थोरवे यांच्या सुनबाईंचा पराभव झाल्याने शिवसेना-भाजप-शेकाप तसेच शिंदे गटाला मोठा राजकीय धक्का बसला आहे.

