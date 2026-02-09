Karjat ZP Election Result : कर्जतमध्ये आमदार थोरवे यांच्या सुनबाई पराभूत; संपूर्ण निकाल समोर

- कैलास म्हामलेकर्जत (रायगड) - रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात झालेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचे संपूर्ण निकाल जाहीर झाले असून, राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांच्या परिवर्तन विकास आघाडीने दणदणीत विजय मिळविला आहे. या निवडणुकीत आमदार थोरवे यांच्या सुनबाईंचा पराभव झाल्याने शिवसेना-भाजप-शेकाप तसेच शिंदे गटाला मोठा राजकीय धक्का बसला आहे. .कर्जत तालुक्यातील ६ पैकी ६ जिल्हा परिषद जागांवर परिवर्तन विकास आघाडीने विजय मिळविला, तर १२ पैकी १० पंचायत समिती गणांवर आघाडीचे उमेदवार विजयी झाले. त्यामुळे तालुक्यातील सत्तासमीकरण पूर्णपणे बदलले असल्याचे चित्र आहे.कर्जत तालुक्यातील हा निकाल आमदार थोरवे आणि शिंदे गटासाठी मोठा धक्का मानला जात असून, परिवर्तन विकास आघाडीचा हा विजय स्थानिक राजकारणात निर्णायक बदल घडवणारा ठरत असल्याची चर्चा आहे. विजयानंतर प्रशस्तीपत्रक स्वीकारताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सुधाकर घारे यांनी विजयी उमेदवारांचे अभिनंदन केले..'हा विजय आम्ही अजित दादांना समर्पित करीत आहोत. मात्र कोणताही जल्लोष केला जाणार नाही. जनतेने एकाधिकारशाही आणि चुकीच्या कारभाराविरोधात कौल दिला आहे,' असे त्यांनी सांगितले. यावेळी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते नितीन सावंत यांनी आमदार थोरवे यांना प्रत्युत्तर देताना, 'शिवसेना विकली की टिकवली, हे जनतेने या निवडणुकीत स्पष्ट दाखवून दिले आहे,' असे ठाम मत व्यक्त केले..मोठे वेणगाव जिल्हा परिषद मधून उषा अंकुश ठोंबरे 5547 मताधिक्य मिळवले तर कशेळे जिल्हा परिषद मधून राष्ट्रवादीच्या वर्षा दोरे- शेळके 3719 मताधिक्य मिळवले आहे. तर पंचायत समिती मध्ये राष्ट्रवादीच्या– नमिता सुधाकर घारे बीड गणातून 4508 मताधिक्यांनी विजयी झाल्या आहेत. रायगड जिल्ह्यातसुद्धा जास्त मताधिक्यांनी विजयी झालेल्या अव्वल स्थानी हे उमेदवार आहेत..जिल्हा परिषद मध्ये ६ पैकी ६ जागांवर परिवर्तन आघाडीने विजय मिळविला आहे. निकाल व मताधिक्य आपण जाणून घेणार आहोत.१) कळंब जिल्हा परिषद (अनुसूचित जमाती)राष्ट्रवादी – नारायण राजाराम डामसे : 11083 (विजयी)शिवसेना शिंदे गट – हरिश्चंद्र निरगुडा : 10849➡️ मताधिक्य : 234२) कशेळे जिल्हा परिषद (अ.जा. महिला)राष्ट्रवादी – वर्षा सुरेश दोरे : 12752 (विजयी)शिवसेना शिंदे गट – प्रमिला शिंदे : 9033➡️ मताधिक्य : 3719.३) माणगाव तर्फे वरेडी जिल्हा परिषद (सर्वसाधारण महिला)राष्ट्रवादी – सुवर्णा प्रदीप ठाकरे : विजयीशिवसेना : रेश्मा योगेश मिसाळ पराभूत४) नेरळ जिल्हा परिषद (सर्वसाधारण महिला)राष्ट्रवादी – सुनीता रोहिदास मोरे : 10474 (विजयी)शिवसेना शिंदे गट – सुनीता टोकरे : 9864➡️ मताधिक्य : 610.५) कडाव जिल्हा परिषद (नागरिकांचा मागास प्रवर्ग)शिवसेना ठाकरे गट – मारुती घारे : 11278 (विजयी)शिवसेना शिंदे गट – योगेश कांबेरे : 9323➡️ मताधिक्य : 1955६) मोठे वेणगाव जिल्हा परिषद (अ.जा. महिला)राष्ट्रवादी – उषा अंकुश ठोंबरे : 13142 (विजयी)शिवसेना शिंदे गट – संगीता वाघमारे : 7595➡️ मताधिक्य : 5547.पंचायत समितीवरही परिवर्तन आघाडीची सरशीपंचायत समितीच्या १२ पैकी १० गणांवर परिवर्तन विकास आघाडीने विजय मिळवत वर्चस्व सिद्ध केले.🔹 गण पोशीर (१७) – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलाशेकाप – रेश्मा अनिल जोशी : 5857 (विजयी)राष्ट्रवादी – हर्षला दशरथ वेहेळे : 4833 (पराभूत)➡️ मताधिक्य : 1024🔹 गण कळंब (१८) – अनुसूचित जमाती महिलाशिवसेना ठाकरे गट – कमलाबाई नारायण शिंगवा : 6475 (विजयी)शेकाप – नीलम वसंत ढोले : 4728 (पराभूत)➡️ मताधिक्य : 1747.🔹 गण पाथरज (१९) – अनुसूचित जमाती महिलाराष्ट्रवादी – कविता भरत पादिर : 6836 (विजयी)शेकाप – अश्विनी कांता पादीर : 4865 (पराभूत)➡️ मताधिक्य : 1971🔹 गण कशेळे (२०) – अनुसूचित जमातीराष्ट्रवादी – अक्षय राम तिटकारे : 5689 (विजयी)शिवसेना शिंदे गट – सचिन बाळकृष्ण भोईर : 4270 (पराभूत)➡️ मताधिक्य : 1419.🔹 गण माणगाव तर्फे वरेडी (२१) – सर्वसाधारणशिवसेना शिंदे गट – महेश सुरेश विरले : विजयीशिवसेना ठाकरे गट – संदेश रमेश हजारे : पराभूत➡️ मताधिक्य : अधिकृत आकडे उपलब्ध नाहीत🔹 गण उकरूळ (२२) – नागरिकांचा मागास प्रवर्ग महिलाशिवसेना ठाकरे गट – नमिता लहू श्रीखंडे : विजयीभाजप – सुप्रिया राजेश भगत : पराभूतमनसे – प्रियांका जितेंद्र पाटील➡️ मताधिक्य : अधिकृत आकडे उपलब्ध नाहीत.🔹 गण नेरळ (२३) – सर्वसाधारणराष्ट्रवादी – भगवान बालकृष्ण चंचे : 6995 (विजयी)भाजप – नम्रता नितिन कांदळगावकर : 3627 (पराभूत)➡️ मताधिक्य : 3368🔹 गण दामत (२४) – सर्वसाधारणराष्ट्रवादी – महेश लक्ष्मण खारीक : 4703 (विजयी)भाजप – नरेश सुरेश मसणे : 3513 (पराभूत)➡️ मताधिक्य : 1190.🔹 गण वाकस (२५) – सर्वसाधारणशिवसेना–राष्ट्रवादी आघाडी – नितिन जयराम धुळे : 5498 (विजयी)शिवसेना शिंदे गट – अमोल दशरथ जाधव : 4484 (पराभूत)➡️ मताधिक्य : 1014🔹 गण कडाव (२६) – सर्वसाधारण महिलाशिवसेना ठाकरे गट – सुषमा चेतन पवाळी : 5656 (विजयी)शिवसेना शिंदे गट – संध्या सुदाम पवाळी : 4957 (पराभूत)➡️ मताधिक्य : 699.🔹 गण मोठे वेणगाव (२७) – नागरिकांचा मागास प्रवर्गशिवसेना ठाकरे गट – चित्रा जगदीश ठाकरे : 5108 (विजयी)शिवसेना शिंदे गट – श्वेता प्रसाद थोरवे : 4491 (पराभूत)➡️ मताधिक्य : 617🔹 गण बीड बुद्रुक (२८) – सर्वसाधारण महिलाराष्ट्रवादी – नमिता सुधाकर घारे : 7970 (विजयी)शिवसेना शिंदे गट – सोयराबाई प्रमोद सुर्वे : 3462 (पराभूत)➡️ मताधिक्य : 4508.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 