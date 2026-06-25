Maharashtra Politics: मविआला मोठा धक्का! बैठकीला ६० पैकी २३ आमदार गैरहजर; उद्धव ठाकरेंचा एकीचा सवाल

मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) पक्षाचे सहा खासदार पक्षातून बाहेर पडल्याचा धक्का महाविकास आघाडीला देखील बसला आहे. खासदार फुटीच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीच्या बैठकीला विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या एकूण ६० आमदारांपैकी ३७ आमदार उपस्थित राहिले, तर २३ आमदार अनुपस्थित राहिल्याने आघाडीला मोठा धक्का बसला आहे. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.दरम्यान, या बैठकीला मार्गदर्शन करताना शिवसेना (यूबीटी) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी महाविकास आघाडी म्हणून आपण खरंच एकत्र आहोत का, असा प्रश्न उपस्थित करत येणाऱ्या काळात विधिमंडळ अधिवेशनापासून राज्यभरातील आंदोलनांमध्ये विरोधक म्हणून महाविकास आघाडीने एकी दाखवण्याचे आवाहन त्यांनी उपस्थित आमदारांना केले. .शिवसेना ठाकरे पक्षाला दुसऱ्यांदा पक्षफुटीला सामोरे जावे लागल्यानंतर महाविकास आघाडीने एकत्र यावे, यासाठी पक्षाने पुढाकार घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘मविआ’ची बैठक मुंबईतील वानखेडे स्टेडियम येथील सभागृहात पार पडली. .Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...मात्र या बैठकीला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार, जयंत पाटील वैयक्तिक कारणास्तव उपस्थित नव्हते. तसेच काँग्रेसचे आमदार नाना पटोलेही उपस्थित नव्हते. काँग्रेसचे विधीमंडळ गटनेते विजय वडेट्टीवार प्रकृती ठीक नसल्याने आले नव्हते. या तिन्ही पक्षातील २३ आमदार या बैठकीला उपस्थित नसल्याने चर्चेला उधाण आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.