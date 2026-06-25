मुंबई

Maharashtra Politics: मविआला मोठा धक्का! बैठकीला ६० पैकी २३ आमदार गैरहजर; उद्धव ठाकरेंचा एकीचा सवाल

23 MLAs absent from crucial MVA meeting in Mumbai: शिवसेना (यूबीटी)तील खासदार फुटीनंतर मविआच्या एकात्मतेवर प्रश्नचिन्ह; ६० आमदारांपैकी २३ जण बैठकीला गैरहजर राहिल्याने आघाडीतील अंतर्गत नाराजी आणि अनिश्चितता उघड
MVA Faces Internal Challenge as 23 Legislators Remain Absent from Crucial Meeting

MVA Faces Internal Challenge as 23 Legislators Remain Absent from Crucial Meeting

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) पक्षाचे सहा खासदार पक्षातून बाहेर पडल्याचा धक्का महाविकास आघाडीला देखील बसला आहे. खासदार फुटीच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीच्या बैठकीला विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या एकूण ६० आमदारांपैकी ३७ आमदार उपस्थित राहिले, तर २३ आमदार अनुपस्थित राहिल्याने आघाडीला मोठा धक्का बसला आहे.

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