अपघातात पत्नीचा मृत्यू, शेवटचं पाहण्यासाठी पती व्हिलचेअरवरून स्मशानभूमीत; आईच्या मायेला पोरकं झालेल्या चिमुकल्यांचा टाहो

मुंबईत रविवारी एका कारने अनेक गाड्यांना धडक दिली होती. ७० वर्षीय कार चालकाचं कारवरील नियंत्रण सुटून हा अपघात झाला होता. या अपघातात वकील असलेल्या प्रियांका सत्रा यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर त्यांचे पती मयांक सत्रा जखमी झाले आहेत. मयांक यांच्यावर सध्या रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. पत्नीला शेवटचं पाहण्यासाठी पती मयांक हे व्हीलचेअरवरून स्मशानभूमीत आले होते. अपघाताने अख्खं कुटुंब उद्ध्वस्त झाल्याचं दृश्य पाहून उपस्थितांच्याही डोळ्यात पाणी आलं. .याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, रविवारी रात्री मुंबईत मालाड परिसरात कारने अनेक गाड्यांना धडक दिली. यात एका दुचाकीचाही समावेश होता. दुचाकीवरून ३४ वर्षीय प्रियांका सत्रा या पती मयांक यांच्यासोबत निघाल्या होत्या. त्यांच्या दुचाकीला बसलेली धडक इतकी जोरदार होती की दोघेही हवेत उडाले. या अपघातात प्रियांका यांचा जागीच मृत्यू झाला..PM मोदींचं नवं रील, सोने खरेदीवर काय म्हणाले? देशवासियांचं केलं अभिनंदन.प्रियांका यांना ८ वर्षांची मुलगी आणि ४ वर्षांचा मुलगा आहे. अपघातात आईला गमावल्यानंतर चिमुकल्यांचा आक्रोश मन हेलावणारा होता. प्रियांका यांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी, तिला शेवटचं पाहण्यासाठी गंभीर जखमी असलेले मयांक हे व्हीलचेअरवरून स्मशानभूमीत आले होते..रविवारी रात्री मालाड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत रविवारी रात्री भरधाव कारने ३ रिक्षासह दुचाकीला धडक दिली. या अपघातात प्रियांका यांचा मृत्यू झाला तर ६ जण जखमी झाले. या प्रकरणी पोलिसांनी कार चालक कृष्णा चमणकर यांना ताब्यात घेत गुन्हा दाखल करण्यात आला. सोमवारी त्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्यांची १५ हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर मुक्तता करण्यात आल्याची माहिती समोर येतेय. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.