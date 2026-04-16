Who is Malad Fake Baba? मुंबईत भोंदूबाबाचा अघोरी प्रताप! अंगात देवी येते सांगून काढायचा 'भूत'; साहित्याची यादी पाहून तुम्हीही हादरून जाल

मुंबई : नाशिकमधील भोंदूबाबा प्रकरण गाजत असतानाच आता मुंबईतील मालाड परिसरातही अशाच प्रकारचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. मालाड पूर्व भागात राहणाऱ्या एका व्यक्तीवर जादूटोणा व अघोरी पूजा करून लोकांची फसवणूक (Malad Fake Baba Black Magic Case) करत असल्याचा आरोप स्थानिकांनी केला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, रिदम पांचाळ असे या व्यक्तीचे नाव असून तो दर रविवारी आणि गुरुवारी 'आपल्या अंगात देवी येते' असा दावा करत लोकांच्या शरीरातील भूत उतरवतो, असे सांगतो. मागील दोन वर्षांपासून तो आपल्या घरात तसेच घराबाहेर अशा प्रकारच्या पूजा करत असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे..या प्रकरणाला ४ एप्रिल रोजी नवे वळण मिळाले, जेव्हा त्याने महापालिकेच्या बागेत शेकडो लोकांना एकत्र बोलावून उघडपणे अघोरी पूजा व भूतबाधा उतरवण्याचा कार्यक्रम केल्याचा आरोप करण्यात आला. या घटनेचे फोटो व व्हिडिओ सध्या समाजमाध्यमांवर व्हायरल होत आहेत..पोलिसांकडे तक्रार; कारवाईची मागणीया प्रकारामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून संतप्त स्थानिकांनी दिंडोशी पोलिस ठाण्यात धाव घेतली आहे. सुमारे ६५ ते ७० नागरिकांनी सह्या करून लेखी तक्रार सादर केली असून संबंधित व्यक्तीवर अंधश्रद्धा निर्मूलन व जादूटोणा विरोधी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करून अटक करण्याची मागणी केली आहे..स्थानिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या पूजेसाठी बकऱ्याचा कलेजा, काळे व लाल कापड, स्मशानातील राख, लिंबू, टाचण्या, दारूची बाटली, कुंकू व सिगारेट यांसारख्या वस्तूंचा वापर केला जातो. हे साहित्य चौकात ठेवण्यास सांगितले जात असल्याचेही आरोप करण्यात आले आहेत..ही देवीची पूजा; भोंदूबाबाचा दावादरम्यान, या सर्व आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना रिदम पांचाळ यांनी आपण कोणताही जादूटोणा करत नसून 'देवीची पूजा' करत असल्याचा दावा केला आहे. 'मी लोकांची सेवा करतो, त्यांच्या अडचणी दूर करतो आणि यासाठी कोणतेही पैसे घेत नाही,' असेही त्यांनी स्पष्ट केले..प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्हया प्रकारामुळे पुन्हा एकदा शहरातही अंधश्रद्धा वाढत असल्याची बाब समोर आली आहे. अशा घटना ग्रामीण भागापुरत्याच मर्यादित नसून शहरी भागातही वाढत असल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. सदर प्रकरणात पोलिसांकडून अद्याप अधिकृत कारवाई झालेली नसून, पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती मिळत आहे.