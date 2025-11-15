मुंबई

Malad Student Abduction Case: मालाड लिंग शस्त्रक्रिया प्रकरणात चार आरोपींना अटक, रुग्णालयाच्या रेकॉर्डमध्ये नेमकं काय?

Malad transgender gang accused of abducting a college student and forcing gender surgery; hospital records under police scrutiny: मालाडमध्ये घडलेली घटना अत्यंत धक्कादायक आहे. पोलिस कसून चौकशी करीत आहेत.
Malad transgender gang

Malad transgender gang

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Mumbai Crime News: मालाडमध्ये ट्रान्सजेंडर गँगकडून महाविद्यालयीन तरुणाचे अपहरण करुन त्याची बळजबरीने जेंडर शस्त्रक्रिया करण्यात आलेली आहे. नेहा खान उर्फ नेहा इप्टे आणि तिच्या साथीदारांनी दबाव आणून मारहाण करत अश्लील व्हिडिओद्वारे धमकावल्याचा दावा, फिर्यादी तरुणाने केलेला आहे.

Loading content, please wait...
police
crime
Mumbai
Transgenders
malad

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com