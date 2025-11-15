Malad Student Abduction Case: मालाड लिंग शस्त्रक्रिया प्रकरणात चार आरोपींना अटक, रुग्णालयाच्या रेकॉर्डमध्ये नेमकं काय?

Mumbai Crime News: मालाडमध्ये ट्रान्सजेंडर गँगकडून महाविद्यालयीन तरुणाचे अपहरण करुन त्याची बळजबरीने जेंडर शस्त्रक्रिया करण्यात आलेली आहे. नेहा खान उर्फ नेहा इप्टे आणि तिच्या साथीदारांनी दबाव आणून मारहाण करत अश्लील व्हिडिओद्वारे धमकावल्याचा दावा, फिर्यादी तरुणाने केलेला आहे..28 ऑक्टोबरला आरोपींनी तरुणाला सूरतच्या रुग्णालयात नेऊन अनिच्छेने जेंडर बदल शस्त्रक्रिया केल्याची ही तक्रार आहे. यासह त्याला भिक्षा मागण्यास भाग पाडल्याचा पीडित तरुणाचा आरोप आहे. सुदैवाने पीडित तरुणाने 4 नोव्हेंबरला पळून जाऊन स्वतःची सुटका करून घेतली आणि नंतर पोलिसात तक्रार दिली..लग्नानंतर पहिल्याच दिवशी राजवाडेंच्या घरी खळ्ळ खट्याक! समरही पेचात पडणार; 'वीण दोघातली...' मध्ये असं काय घडणार? \n.या प्रकरणी मालवणी पोलिसांनी अपहरण, ब्लॅकमेलिंग, जबरदस्ती आणि वैद्यकीय अत्याचारासह अनेक कलमांखाली गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणात पोलिसांनी चार आरोपींना अटक केली आहे. रुग्णालयाचं रेकॉर्ड आणि संपूर्ण प्रकरणाचा पोलिस तपास करीत आहेत. रुग्णालयाच्या रेकॉर्डमध्ये धक्कादायक माहिती मिळू शकते, अशी सूत्रांची माहिती आहे..Mumbai: मुंबईत खळबळ! घरावर ईडीची धाड पडलीये अन्...; प्रेयसीला खोटं सांगितलं, ९२ लाख रुपये उकळले, प्रसिद्ध रिलस्टार अटकेत.नेमकं काय घडलं?२८ ऑक्टोबर रोजी नेहा, तिचा पती सोहेल खान, त्यांचा दत्तक मुलगा भास्कर आणि इतरांनी त्याला सुरत येथील रिपल मॉलजवळील रुग्णालयात नेले. तेथे त्याला कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्यास भाग पाडण्यात आलं. त्याच्या संमतीशिवाय लिंग बदलाची शस्त्रक्रिया करण्यात आली. त्याला मुंबईत परत नेल्यानंतर नेहाने त्याच्या शस्त्रक्रियेच्या जखमांवर गरम पाणी ओतले. त्याला घरातील कामे करण्यास भाग पाडले. तसेच त्याच्या सुटकेसाठी साडेचार लाख रुपयांची मागणी केली असा दावा त्याने केला आहे. अखेर ४ नोव्हेंबर रोजी तो पळून जाण्यात यशस्वी झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.