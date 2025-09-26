मुंबईच्या मालवणी परिसरात धक्कादायक घटना घडली आहे. पोलिसांच्या तत्परतेमुळे तीन वर्षीय मुलाचा जीव वाचला आहे. आईने तक्रार केली होती की, एक व्यक्ती तिच्या मुलाला जिवे मारण्याचा प्रयत्न करत आहे. या प्रकरणी मालवणी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली. पोलिसांनी वेळ न घालवता तात्काळ कारवाई करून आरोपीला रंगेहाथ पकडले. त्यामुळे पोलिसांचे कौतुक होत आहे. ही घटना घडल्याने संताप व्यक्त होत आहे..मालाड पश्चिमेतील मालवणी परिसरातील जुलियस वाडीत ही घटना घडली. तीन वर्षीय मुलाचा जीव घेण्याच्या प्रयत्नात असणाऱ्या आरोपीला पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या. पोलिसांच्या तत्परतेमुळे मुलाचा जीव वाचला..का घडली घटना?आरोपी हा मुलाच्या आईवर एकतर्फी प्रेम करत होता. महिलेने त्याचा प्रस्ताव नाकारल्याने संतापलेल्या आरोपीनं सूडाच्या भावनेतून तिच्या मुलाचा गळा वायरने आवळून हत्या करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, मुलाची आई वेळ न दवडता थेट मालवणी पोलिस ठाण्यात पोहोचली आणि तक्रार दिली.तक्रार मिळताच पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत आरोपीला रंगेहात पकडले. सध्या आरोपीविरुद्ध खुनाच्या प्रयत्नाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे..Mumbai Dog: वर्षभर श्वानाला फिरायलाही न नेता गॅलरीत कैद; अखेर आजारपणाने मृत्यू.पोलिसांनी काय सांगितले?पोलिस म्हणाले, "रात्री पाळीवर असताना पेट्रोलिंग आटपून आम्ही दोन वाजता पोलिस ठाण्यात आलो. या वेळी एक महिला पळत आली आणि तिने सांगितले की, तिचा प्रियकर सिद्धार्थ पटेल (वय ३९) हा तिला आणि तिच्या बाळाला मारण्याचा प्रयत्न करत आहे.'माझ्या बाळाच्या जीवाला धोका आहे, त्यामुळे माझ्यासोबत चला,' असे तिने सांगितले. त्यानंतर आम्ही गाडी बोलावून लगेच जुलियस वाडी येथे पोहोचलो. महिला २३ वर्षांची होती.".घटनास्थळी काय दिसले?पोलिसांनी सांगितले, "आम्हाला दिसले की आरोपी महिलेच्या मुलाच्या गळ्याला एक्सटेन्शन वायरने आवळून संपवण्याचा प्रयत्न करत होता. आम्ही तात्काळ मुलाला वाचवले आणि आरोपीला ताब्यात घेतले. त्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला."पोलिसांनी आवाहन केले आहे की, अशा प्रकारच्या घटना घडल्यास नागरिकांनी त्वरित १०० किंवा ११२ या क्रमांकांवर संपर्क साधावा. तत्काळ माहिती दिल्यास अशा घटना टाळता येऊ शकतात..Mumbai High Court: पोटगी वाढविण्यासाठी कायद्याचा आधार चुकीचा; उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण, कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश केला रद्द.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.