Maharashtra Politics: भाजप आणि काँग्रेसमध्ये वादाची ठिणगी! बड्या नेत्याचं वादग्रस्त विधान, वातावरण तापणार

डोंबिवली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची एक वादग्रस्त प्रतिमा समाज माध्यमातून व्हायरल केल्याने भाजपा पदाधिकाऱ्यांनी काँग्रेसचे ज्येष्ठ पदाधिकारी मामा पगारे यांना साडी नेसवत सत्कार केला होता. तर ज्येष्ठ व्यक्तीला अशी वागणूक दिल्याने याविरोधात गुन्हा दाखल व्हावा यासाठी काँग्रेस मागणी करत आहे. शनिवारी काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाळ कल्याण मध्ये आले. त्यांनी मामा यांना खांद्यावर घेतले, त्यांचा सत्कार केला. दरम्यान भाषणात मामा यांनी पुन्हा संघाच्या विरोधात वादग्रस्त विधान केले. यामुळे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी भाजप पदााधिकाऱ्यांनी केली आहे. यामुळे पुन्हा एकदा भाजप आणि काँग्रेस मध्ये पेटला आहे..डोंबिवलीतील काँग्रेसचे निष्ठावान आणि ज्येष्ठ कार्यकर्ते मामा पगारे यांनी समाज माध्यमातून देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची एक वादग्रस्त पोस्ट व्हायरल केली होती. त्यावरून भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष नंदू परब, उप जिल्हाध्यक्ष संदीप माळी यांसह काही पदाधिकाऱ्यांनी पगारे यांना चक्क साडी नेसवत त्यांचा सत्कार केला होता. तसेच पोलिसांना याप्रकरणी कारवाई करण्याचे निवेदन दिले होते. .Rajan Vichare: अधिकाऱ्यांच्या घराबाहेर आंदोलन करू! 'बोगस मतदारां'च्या समावेशाबाबत विचारे यांचा इशारा.तर काँग्रेसचे पगारे यांनी याप्रकरणी भाजप पदाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र टिळकनगर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल न झाल्याने त्याचा निषेध करण्यासाठी शनिवारी काॉग्रेसचे प्रदेराध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाळ यांच्या नेतृत्वाखाली कल्याण येथे पोलीस उपायुक्त कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात आले..कार्यक्रमस्थळी प्रदेशाध्यक्ष सकपाळ आल्यानंतर व्यासपीठा जवळ त्यांनी मामा यांना अलगद खांद्यावर उचलून घेतले. आपल्या निष्ठावान, सच्च्या कार्यकर्ता असलेल्या मामा यांना उचलल्यानंतर त्यांचे दोन्ही हात उंचावून कॉग्रेस यांच्या पाठीशी ठामपणे आहे हे दाखविण्याचा प्रयत्न प्रदेशाध्यक्ष सकपाळ यांनी केला..प्रदेशाध्यक्षांची ही कृती पाहून सर्वच कॉंग्रेस नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते अवाक झाले. यावेळी जिल्हाध्यक्ष सचिन पोटे, नवीन सिंग यांसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. ब्लेझर गांधी टोपी घालून, भगवान गौतम बुद्ध यांची प्रतिमा आणि संविधानाची प्रत देऊन सत्कार केला..भारतातील पहिली मालगाडी कधी आणि कुठे धावली?.मामा पगारे यांच्या पाठीशी आपण सारे आहोत. त्यांच्यावरील अन्याय काँग्रेस पक्ष सहन करणार नाही. जोपर्यंत पगारे यांच्या प्रकरणात भाजप पदाधिकाऱ्यांवर अनुसूचित जाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याने गुन्हा दाखल होत नाही, तोपर्यंत कॉंग्रेस गप्प बसणार नाही, असा इशारा यावेळी प्रदेशाध्यक्ष सकपाळ यांनी दिला..निष्ठावान कार्यकर्त्याला बळ देण्यासाठी आणि त्यांच्या पाठीशी उभे राहण्यासाठी प्रदेशाध्यक्ष स्वतः कल्याणमध्ये आल्याने कॉंग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्त्यामध्ये उत्साह संचारला होता. भाजप निषेधाच्या घोषणा यावेळी कॉग्रेस कार्यकर्त्यांकडून देण्यात येत होत्या..दरम्यान, आपल्या भाषणात मामा पगारे यांनी भाजपा विरोधात तसेच संघाच्या विरोधात वादग्रस्त वक्तव्य केले. ''आझादी के जंग मे जो मर्द थे वो जंग गये, जो ना मर्द थे वो... गये...'' असे म्हटले... यावरून आता भाजप काँग्रेस मध्ये वाद पेटला आहे..भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष संदीप माळी यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. माळी यांनी संघाच्या विरोधात विधान करणाऱ्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी पोलीस उपायुक्त अतुल झेंडे यांच्याकडे आमची मागणी आहे. पगारे हे अॅक्टर आहेत, गुन्हा दाखल होऊ नये म्हणून रडण्याची अॅक्टिंग करत असतात. आम्ही अशा रडक्यांना भाव देत नाही..तर काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष सचिन पोटे यांना मित्रात्वाचा सल्ला देताना ते म्हणाले, माझ्यावर दाखल झालेल्या गुन्ह्यातून माझी निर्दोष मुक्तता झाली आहे. पोटे यांनी यापुढे गुन्हेगार म्हणून आमचा उल्लेख केल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा माळी यांनी दिला आहे. भाजप आणि काँग्रेस मधील साडी प्रकरण वाद अजूनही धूमसत असून आता हे प्रकरण कोणते वळण घेत हे पहावे लागेल..