Mumbai Crime : विधानभवनाबाहेर तरूणाचा आत्मदहनाचा प्रयत्न, अंगावर रॉकेल ओतून घेतले अन्... पोलिसांच्या तत्परतेमुळे मोठा अनर्थ टळला

विधानभवन परिसरात आज सकाळी एक धक्कादायक घटना घडली. विधानभवनाच्या मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ एका व्यक्तीने आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. त्याने स्वतःच्या अंगावर रॉकेल ओतून स्वतःला पेटवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र पोलिसांच्या तत्परतेमुळे मोठा अनर्थ टळला..घटना सकाळच्या सुमारास घडली. संबंधित व्यक्ती अचानक विधानभवन परिसरात दाखल झाला आणि अंगावर रॉकेल ओतले. हा प्रकार लक्षात येताच तेथे तैनात असलेल्या पोलिसांनी त्वरित हस्तक्षेप केला. पोलिसांनी त्या व्यक्तीला पकडून ताब्यात घेतले आणि आग लावण्यापूर्वीच रोखले. त्याला पोलिस ठाण्यात नेण्यात आले आहे..प्राथमिक माहितीनुसार, ही घटना विधानभवनाच्या प्रवेशद्वाराजवळ घडली. परिसरात काही वेळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.या घटनेमुळे विधानभवन परिसरातील सुरक्षा व्यवस्थेवर पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे. हे ठिकाण संवेदनशील असल्याने येथे कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.या घटनेमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पोलिस त्याची चौकशी करत आहेत. लवकरच याबाबत माहिती समोर येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.