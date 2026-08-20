मुंबई

Mumbai News: कांजूरमार्गात धावत्या लोकलच्या छतावर चढला तरुण; OHE वीजपुरवठा बंद, रेल्वे सेवा विस्कळीत

Kanjurmarg Train Roof Incident: गर्दीच्या वेळी घाटकोपर रेल्वे स्थानकावर एका ३० वर्षीय तरुणाचा लोकल ट्रेनच्या छतावर चढून उच्च व्होल्टेजच्या ओव्हरहेड इलेक्ट्रिक वायरला स्पर्श झाल्याने मध्य रेल्वेची मुंबई उपनगरीय लोकल ट्रेन सेवा विस्कळीत झाली.
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सकाळ वृत्तसेवा
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सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. २० : लोकलच्या छतावर चढण्याचे धोकादायक प्रकार थांबण्याचे नाव घेत नसून, घाटकोपरमधील घटनेनंतर गुरुवारी कांजूरमार्ग स्थानकातही असाच प्रकार घडला. सीएसएमटी-डोंबिवली लोकलच्या छतावर एक तरुण चढल्याचे निदर्शनास येताच रेल्वे प्रशासनाने खबरदारी म्हणून ओव्हरहेड वायरचा (ओएचई) वीजपुरवठा बंद केला. त्यामुळे लोकल कांजूरमार्ग स्थानकात थांबविण्यात आली. रेल्वे सुरक्षा दलाच्या जवानांनी तरुणाला छतावरून सुरक्षितपणे खाली उतरवून उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले.

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