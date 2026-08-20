Mumbai News: कांजूरमार्गात धावत्या लोकलच्या छतावर चढला तरुण; OHE वीजपुरवठा बंद, रेल्वे सेवा विस्कळीत

सकाळ वृत्तसेवामुंबई, ता. २० : लोकलच्या छतावर चढण्याचे धोकादायक प्रकार थांबण्याचे नाव घेत नसून, घाटकोपरमधील घटनेनंतर गुरुवारी कांजूरमार्ग स्थानकातही असाच प्रकार घडला. सीएसएमटी-डोंबिवली लोकलच्या छतावर एक तरुण चढल्याचे निदर्शनास येताच रेल्वे प्रशासनाने खबरदारी म्हणून ओव्हरहेड वायरचा (ओएचई) वीजपुरवठा बंद केला. त्यामुळे लोकल कांजूरमार्ग स्थानकात थांबविण्यात आली. रेल्वे सुरक्षा दलाच्या जवानांनी तरुणाला छतावरून सुरक्षितपणे खाली उतरवून उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले..सीएसएमटी-डोंबिवली लोकल कांजूरमार्ग स्थानकात थांबली असताना संबंधित तरुण डब्याच्या छतावर चढल्याचे रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आले. छतावर वीजवाहक ओव्हरहेड वायर असल्याने कोणताही अनर्थ टाळण्यासाठी सायंकाळी ७.५८ वाजता ओएचईचा वीजपुरवठा बंद करण्यात आला. त्यानंतर रेल्वे सुरक्षा दलाच्या जवानांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत तरुणाला सुरक्षितपणे खाली उतरविले..Mumbai News: धावत्या लोकलमध्ये आसनावरून वाद, नंतर धक्काबुक्की अन्... ६२ वर्षीय प्रवाशाला ढकललं; उपचारादरम्यान मृत्यू.तरुणाला खाली उतरवल्यानंतर त्याला पुढील उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. दरम्यान, रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण केल्यानंतर सायंकाळी ८.०५ वाजता ओएचईचा वीजपुरवठा पूर्ववत करण्यात आला. त्यानंतर लोकल डोंबिवलीच्या दिशेने रवाना झाली. या घटनेमुळे लोकलला सुमारे सात मिनिटांचा विलंब झाला. .CSMT Ghee Scandal: धक्कादायक! ‘मानवी सेवनासाठी नाही’ असे तूप मोटरमनच्या ताटात; सीएसएमटीतील ‘साई कटर्स’ कॅन्टीन बंद.घाटकोपरनंतर कांजूरमार्गातही लोकलच्या छतावर चढण्याचा प्रकार घडल्याने प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. संबंधित तरुणाची ओळख पटविण्याचे काम सुरू असून, तो लोकलच्या छतावर कसा चढला, याचा तपास रेल्वे प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.