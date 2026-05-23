Mumbai Local: मुंबई लोकलच्या महिलांच्या डब्यात जबरदस्तीने प्रवेश नंतर...; व्यक्तीच्या कृत्यानं खळबळ, व्हिडिओ व्हायरल

वांद्रे येथे एका लोकल ट्रेनच्या महिलांच्या डब्यात एक व्यक्ती जबरदस्तीने घुसला आणि महिला प्रवासी तसेच शेजारच्या सामान्य डब्यातील प्रवाशांनी वारंवार विरोध करूनही तो खाली उतरण्यास तयार नव्हता. किंग्ज सर्कल स्टेशनवर ट्रेनमधून उतरताना तो व्यक्ती आक्रमक झाला. नंतर त्याने एका महिला प्रवाशाला धक्काबुक्की केल्याने या घटनेमुळे सुरक्षेबाबत चिंता निर्माण झाली आहे. याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, तो माणूस महिलांच्या डब्यात चढला आणि जेव्हा प्रवाशांनी त्याला निघून जाण्यास सांगितले, तेव्हा तो आरडाओरडा करू लागला, आक्रमक झाला आणि हट्टीपणा करू लागला. शेजारच्या डब्यातून प्रवास करणाऱ्या पुरुष प्रवाशांनीही त्याला डबा रिकामा करण्यासाठी ओरडल्याचे वृत्त आहे, परंतु त्याने ऐकले नाही, असाही आरोप आहे..Mumbai Rain: पुढील काही तास महत्त्वाचे! मुंबईसह 'या' भागात कोसळणार मुसळधार, हवामान विभागाचा अलर्ट.शेअर केलेल्या व्हिडिओमधील दृश्यांनुसार, तो माणूस ट्रेनमधील महिलांशी वाद घालताना दिसत आहे. त्या महिला त्याला ट्रेनमधून उतरण्यास सांगत असताना तो खार स्टेशनवर उतरेन असे सांगून पूर्णपणे नकार देतो. खार स्टेशन वांद्रेच्या आधी असल्याने आणि ट्रेन सीएसएमटीच्या दिशेने जात असल्याने त्या महिला आक्षेप घेतात. प्रवाशांनी असाही दावा केला आहे की, तात्काळ मदत मिळवण्याचे प्रयत्न अयशस्वी झाले. .रेल्वे हेल्पलाइन क्रमांक १५१२ वर केलेले कॉल अनुत्तरित राहिले. तर डब्यात बसवलेली आपत्कालीन टॉकबॅक प्रणाली या परिस्थितीत कार्यरत नव्हती, असेही सांगण्यात आले आहे. ट्रेन किंग्ज सर्कल स्टेशनजवळ पोहोचताच परिस्थिती चिघळली. गर्दीच्या डब्यातून बाहेर पडताना त्या व्यक्तीने एका महिला प्रवाशाला जबरदस्तीने ढकलले आणि नंतर तो ट्रेनमधून पळून गेला..Thane: ठाणे स्टेशनचा चेहरामोहरा बदलणार! प्रवाशांसाठी आधुनिक सुविधांचा मोठा विस्तार होणार; प्रवाशांना मोठा फायदा मिळणार.या घटनेमुळे प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत, विशेषतः मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे नेटवर्कवर प्रवास करणाऱ्या महिलांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे. आपत्कालीन प्रतिसाद यंत्रणेच्या कथित अपयशामुळे उपनगरीय रेल्वेच्या डब्यांमधील प्रवासी सुरक्षा प्रणालीच्या कार्यप्रणालीवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्रवाशांनी मुंबई पोलीस आणि रेल्वे अधिकाऱ्यांसह सर्व प्रशासनाला या प्रकरणाची दखल घेण्याचे आणि अशा घटना अधिक गंभीर रूप धारण करण्यापासून रोखण्यासाठी सुरक्षा उपाययोजना अधिक मजबूत करण्याचे आवाहन केले आहे.