मुंबई

Mumbai : रेबीज झाल्याच्या भीतीनं ३० वर्षीय तरुणानं आयुष्य संपवलं; भटक्या कुत्र्याच्या चाव्यानंतर घेतलेलं एकच इंजेक्शन

Stray Dog Bite : कल्याण पूर्व इथं भटक्या कुत्र्यानं चावा घेतल्यानंतर रेबीज झाल्याच्या भीतीने तरुणानं आयुष्य संपवल्याची धक्कादायक घटना घडलीय. तरुणाने रेबीजच्या लसीचं फक्त एकच इंजेक्शन घेतलं होतं.
सूरज यादव
Updated on

भटक्या कुत्र्‍याने चावा घेतल्यानंतर आपल्याला रेबिज झाल्याच्या भीतीने ३० वर्षीय तरुणानं आत्महत्या केल्याची घटना घडलीय. कल्याणमध्ये तरुणाच्या आत्महत्येनं खळभळ उडाली आहे. काही दिवसांपूर्वी आयश विश्वनाथ अमीन याला भटक्या कुत्र्‍यानं चावा घेतला होता. पायाला चावा घेतल्यानं त्याला जखम झाली होती. त्यानं रेबिजच्या लसीचं इंजेक्शनही घेतलं होतं.

Mumbai
Dog
kalyan
Stray Dogs
rabies

