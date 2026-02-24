Mumbai : रेबीज झाल्याच्या भीतीनं ३० वर्षीय तरुणानं आयुष्य संपवलं; भटक्या कुत्र्याच्या चाव्यानंतर घेतलेलं एकच इंजेक्शन

भटक्या कुत्र्याने चावा घेतल्यानंतर आपल्याला रेबिज झाल्याच्या भीतीने ३० वर्षीय तरुणानं आत्महत्या केल्याची घटना घडलीय. कल्याणमध्ये तरुणाच्या आत्महत्येनं खळभळ उडाली आहे. काही दिवसांपूर्वी आयश विश्वनाथ अमीन याला भटक्या कुत्र्यानं चावा घेतला होता. पायाला चावा घेतल्यानं त्याला जखम झाली होती. त्यानं रेबिजच्या लसीचं इंजेक्शनही घेतलं होतं. .याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, कल्याण पूर्व इथं तीसगाव नाका परिसरात आयशला कुत्रा चावला होता. त्यानंतर रेबिजची लक्षणे दिसू लागल्याची भीती आयशला वाटत होती. याच भीतीमुले आयशनं गळफास घेत स्वत:ला संपवलं. रविवारी तिसगाव नाक्यावर असलेल्या सहजीवन सोसायीत आयश कुटुंबियांसह राहत होता..उड्डाणानंतर २० मिनिटांनी विमान रडारवरून बेपत्ता, ३ तासांनी कोसळलं; ७ जणांचा मृत्यू, रुग्णाला दिल्लीला नेताना दुर्घटना.आयशच्या आत्महत्या प्रकरणी पोलिसात नोंद झाली आहे. कोळसेवाडी पोलीस या घटनेचा अधिक तपास करत आहेत. आयश अमीनच्या वृद्ध आई-वडिलांना या घटनेमुळे धक्का बसला आहे. आत्महत्येआधी त्यानं सुसाइड नोटही लिहिली असल्याची माहिती समजते..कुत्रा चावल्यानंतर आयशने फक्त एकच इंजेक्शन घेतलं होतं. तर गेल्या चार दिवसांपासून त्याच्या हालाचालींमध्ये विचित्र बदल झाला होता. रेबिज झाल्यासारखी लक्षणे दिसून येत होती असं नातेवाईकांनी सांगितलं. दरम्यान, घरात कुणीच नसताना आयश अमीनने गळफास घेत स्वत:ला संपवलं. या घटनेमुळे कुटुंबियांना धक्का बसला असून परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.