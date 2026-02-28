पत्नीच्या स्टेटसवर अश्लील कमेंटचा जाब विचारायला गेलेल्या पतीची हत्या; लग्नाच्या वाढदिवशीच संसार उद्ध्वस्त

नालासोपाऱ्यात पत्नीच्या व्हॉटसअप स्टेटसला अश्लील कमेंट करणाऱ्याला जाब विचारायला गेलेल्या पतीची हत्या करण्यात आल्याची धक्कादायक घटना घडलीय. शुक्रवारी पहाटे साडे चार वाजण्याच्या सुमारास घडलेल्या या घटनेनं नालासोपारा पश्चिम इथल्या हनुमान नगरमध्ये खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपीवर गुन्हा दाखल केला असून अधिक तपास केला जात आहे. आफताब शेख असं हत्या झालेल्या तरुणाचं नाव आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, नालासोपारा पूर्व इथल्या प्रगती नगरमध्ये आफताब शेख हा पत्नी शबाना शेखसोबत राहत होता. शुक्रवारी त्यांच्या लग्नाचा वाढदिवस होता. शबानाने व्हॉटसअपवर लग्नाच्या वाढदिवसाचे स्टेटस ठेवले होते. या स्टेटसला मेहंदी हसन शेख यानं कमेंट केली होती. या कमेंटचा जाब विचारायला शबाना आणि आफताब गेले होते..आमदारासह निकटवर्तीयांवर इन्कम टॅक्सचा छापा, १० कोटींची रोकड जप्त; वऱ्हाडी बनून पोहोचले अधिकारी.नालासोपारा पश्चिममधील हनुमान नगरात आफताब शुक्रवारी पहाटे गेला होता. त्यावेळी आफताब आणि मेहंदी यांच्यात वाद झाला. याच वादातून मेहंदीने चाकूने आफताब शेखवर हल्ला केला. यात गंभीर जखमी झालेल्या आफताबचा जागीच मृत्यू झाला. मेहंदी हा सराईत गुन्हेगार असून त्याला पोलिसांनी अटक केलीय. याआधीही पोक्सो गुन्ह्या अंतर्गत मेहंदीला अटक केली होती..आफताब आणि मेहंदी हे याआधी एकमेकांचे शेजारी होते. आफताबच्या लग्नाच्या वाढदिवसानिमित्त पत्नीने ठेवलेल्या स्टेटसवर मेहंदीने कमेंट केली होती. त्या कमेंटवरूनच वादानंतर ही घटना घडली अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे. दरम्यान, या घटनेनं परिसरात खळबळ उडाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.