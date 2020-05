"घरच्यांची आठवण येतेय, हे घर आता मला खायला उठलंय", असं म्हणत त्याने...

मुंबई - कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे गेल्या काही दिवसांपासून देशभरात लॉकडाऊन सुरु आहे. त्यामुळे आपलं घर सोडू इतर शहरांमध्ये गेलेले विद्यार्थी, मजूर किंवा इतर लोकं अडकून पडले आहेत. त्यामुळे काहींनां घरी जाण्याची इतकी ओढ आहे की त्यांनी पायी प्रवास सुरु केला आहे. मात्र काहींना घरी जाणं किंवा घरच्यांना भेटणं शक्य होत नाहीये. असाच एक मन हेलावून टाकणारा प्रकार नवी मुंबईत घडला आहे. सरकारनं अचानक लॉकडाऊन कारण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे अडकून पडलेल्या एका इंजिनिअर तरुणानं घरच्यांची आठवण येते मात्र त्यांना भेटू शकत नाहीये म्हणून स्वतःचं जीवन संपवलं आहे. सुरज सुर्वे असं या इंजिनिअर तरुणाचं नाव आहे. २७ वर्षांचा सुरज हा नवी मुंबईतल्या कोपरखैरणेमध्ये राहणारा. रोग प्रतिकारशक्ती वाढवताय, मग 'हे' नक्की वाचा.... सूरज हा लॉकडाउन सुरु झाल्यापासून एकटाच घरी राहत होता. त्याचे सर्व कुटुंबीय गावी राहतात. कुटुंबीय गावी अडकल्यामुळे सूरजला गावी जाता आलं नाही. त्यामुळे लॉकडाउन लवकरच संपेल आणि आपल्या घरच्यांना भेटता येईल या आशेवर तो दिवस काढत होता. मात्र आता एकटं राहिल्यामुळे सुरजचा सुरजची घुसमटत होत होती. त्याला त्याच्या घरच्यांची प्रचंड आठवण येत होती. तर त्यांना भेटता येत नव्हतं. त्यामुळे त्यानं स्वतःचं आयुष्य संपवलं. "हे घर मला खायला उठलंय": सुरजनं गळफास लावून स्वतःला संपवण्याआधी चिठ्ठी लिहून ठेवली होती. त्यामध्ये आपण एकटं राहतो आहे आणि घरच्यांनाही भेटू शकत नाही म्हणून आत्महत्या करत आहे असं लिहिलं आहे. मद्य खरेदीसाठी आता 'इ-टोकन'; राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचा मोठा निर्णय "खूप दिवस झाले एकटं राहतोय या घरात. हे घर मला एकट्याला खायला उठलं आहे. सगळ्यांची खूप आठवण येत आहे. आठवण आली की एकटा रडत बसतो. बाहेरून कितीही खूश दिसत असलो तरी आतून खूप खचून गेलो आहे. फोनवर तरी किती बोलणार. जितकं जास्त फोनवर बोलायचो तितकी जास्त आठवण यायची आणि मग मी रडत बसायचो. घरच्यांपासून किती दिवस दूर राहावं लागणार आहे हे माहिती नाहीये. त्यामुळे मी माझ्या इच्छेप्रमाणे आत्महत्या करत आहे",असं त्यांनं आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या चिठ्ठीत लिहिलं आहे. पोलिसांना माहिती मिळताच पोलिसांनी त्याचा मृतदेह रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे, पोलिस यावर पुढील तपास करत आहेत. man from navi mumbai ends his life after staying in home alone form long time

Web Title: man from navi mumbai ends his life after staying in home alone form long time