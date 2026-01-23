मृत्यू समोर उभा असतानाही काका मागे हटले नाहीत… सिलिंडरने भरलेल्या टेम्पोतील आग विझवतानाचा थरार, Viral Video

Mumbai-Goa Highway Cylinder Blast Viral Video: मुंबई-गोवा हायवेवरील वाशी नाका परिसरात 22 जानेवारी रोजी एक धक्कादायक घटना घडलीय. सिलिंडरने भरलेल्या टॅम्पोला अचानक आग लागली. त्यामुळे गाडीतील सिलिंडरचा स्फोटो होऊ लागला. ज्यामुळे परिसरात धूर आणि भितीचं वातावरण पसरलं होतं. .परंतु जेव्हा आग लागली त्यावेळी सगळेजण बघ्याची भूमिका निभावत होते. त्यावेळी तिथं उपस्थित असलेल्या एका काकांनी धाडस दाखवत परिस्थिती हाताळण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी सुरुवातीला आग विझवण्याचा प्रयत्न केला. परंतु आग जास्त आहे हे लक्षात येताच त्यांनी टॅम्पोमध्ये चढत सिलिंडर बाहेर काढले. .एका हातात दोन सिलिंडर घेऊन ते बाहेर फेकत होते. आजूबाजूचे लोक त्या काकांना बाजूला होण्यास सांगत होते. कारण आग कधीही पसरू शकत होती. जेवढं जमेल तेवढे त्या काकांनी सिलेंडर बाजूला केले. परंतु आगी नियंत्रणाबाहेर गेल्यास ते बाजूला झाले. एकामेकांमागे सिलिंडरचे दोन, तीन स्फोट झाले..दरम्यान थोड्याच वेळात अग्नीशामन दलाचे जवान घटनास्थळी पोहचले. त्यांनी आगीवर नियंत्रण मिळवलं. परंतु या सगळ्यात त्या काकांच्या धाडसाचं कौतूक होतय. सोशल मीडियावर सुद्धा नेटकरी काकांच्या धाडसाचं कौतूक करताना पहायला मिळताय. सध्या सोशल मीडियावर काकांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .Satara News: 'जावली तालुक्यात दोन सिलिंडरचा भीषण स्फोट'; आगीत पाच घरे भस्मसात, घरांचे मोठे नुकसान!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.