मुंबई

मृत्यू समोर उभा असतानाही काका मागे हटले नाहीत… सिलिंडरने भरलेल्या टेम्पोतील आग विझवतानाचा थरार, Viral Video

BRAVE UNCLE FIGHTS FIRE IN CYLINDER-FILLED TEMPO ON HIGHWAY VIRAL VIDEO: मुंबई-गोवा हायवेवरील वाशी नाका परिसरात सिलिंडरने भरलेल्या टेम्पोला लागलेल्या आगीत एका काकांनी मृत्यूला सामोरं जात अपार धाडस दाखवलं. स्फोट सुरू असतानाही त्यांनी टेम्पोत चढून सिलिंडर बाहेर काढले आणि मोठा धोका टाळण्याचा प्रयत्न केला.
fire viral video

fire viral video

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Mumbai-Goa Highway Cylinder Blast Viral Video: मुंबई-गोवा हायवेवरील वाशी नाका परिसरात 22 जानेवारी रोजी एक धक्कादायक घटना घडलीय. सिलिंडरने भरलेल्या टॅम्पोला अचानक आग लागली. त्यामुळे गाडीतील सिलिंडरचा स्फोटो होऊ लागला. ज्यामुळे परिसरात धूर आणि भितीचं वातावरण पसरलं होतं.

Loading content, please wait...
fire
viral
Mumbai
Fire Accident
gas cylinder
blast
viral video

Related Stories

No stories found.