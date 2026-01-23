मुंबई
BMC: ठाकरे बंधूंकडून जनादेशाला हरताळ! महापालिकेच्या सत्तेसाठी निवडणूकपूर्व युती-आघाड्यांची तोडफोड
Municipal Corporation Power: राज्यातील २९ महापालिका निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर आता महापालिकेत सत्तेचा रणसंग्राम सुरू झाला आहे. यामध्ये निवडणूकपूर्व युती-आघाड्यांची तोडफोड होत असल्याचे समोर आले आहे.
विनोद राऊत
मुंबई : राज्यातील २९ महापालिका निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर निवडणूकपूर्व केलेल्या युती-आघाड्यांचाही निकाल लावल्याचे चित्र सर्वत्र आहे. कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या सत्तासंघर्षात महायुती आणि ठाकरे बंधूंना जनतेने दिलेल्या जनादेशाची अवहेलना होत असल्याचा सूर उमटत आहे.