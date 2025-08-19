मुंबई

Mangal Prabhat Lodha: मुंबईकरांनो घाबरू नका..., मुसळधार पावसात सहपालकमंत्र्यांचा आपत्कालीन कक्षाला दौरा; म्हणाले...

Mumbai Rain Update: मुंबईत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येत आहे. सहपालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी महानगरपालिकेच्या मुख्यालयातील आपत्कालीन नियंत्रण कक्षाला भेट दिली आहे.
Mangal Prabhat Lodha
Mangal Prabhat LodhaESakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : मुंबईत सुरू असलेल्या सलग मुसळधार पावसामुळे परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर सहपालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी आज महानगरपालिकेच्या मुख्यालयातील आपत्कालीन नियंत्रण कक्षाला भेट देऊन अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. शहरातील पूरस्थिती, नाले-नद्या, पाणी उपसा व्यवस्था आणि नागरिकांच्या सुरक्षेच्या उपाययोजना यांचा सविस्तर आढावा त्यांनी घेतला.

Loading content, please wait...
rain
Mumbai
Weather
Monsoon
Weather Department
Mumbai Monsoon
monsoon update
Monsoon Rain
Weather Update maharashtra
Maharashtra Weather Alert

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com