Mangal Prabhat Lodha: मुंबईकरांनो घाबरू नका..., मुसळधार पावसात सहपालकमंत्र्यांचा आपत्कालीन कक्षाला दौरा; म्हणाले...

मुंबई : मुंबईत सुरू असलेल्या सलग मुसळधार पावसामुळे परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर सहपालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी आज महानगरपालिकेच्या मुख्यालयातील आपत्कालीन नियंत्रण कक्षाला भेट देऊन अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. शहरातील पूरस्थिती, नाले-नद्या, पाणी उपसा व्यवस्था आणि नागरिकांच्या सुरक्षेच्या उपाययोजना यांचा सविस्तर आढावा त्यांनी घेतला..या वेळी महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी, पोलीस आयुक्त देवेन भारती उपस्थित होते. तिघांनी मिळून मुंबईतील पावसाची स्थिती, पाणी साचलेले प्रमुख भाग, वाहतुकीवरील परिणाम, आपत्कालीन उपाययोजना यांचा सविस्तर आढावा घेतला..Eknath Shinde: मुंबईत मुसळधार पावसाचा आढावा, उपमुख्यमंत्री शिंदे यांची आपत्कालीन कक्षास भेट.बैठकीनंतर मंत्री लोढा, आयुक्त गगराणी आणि पोलीस आयुक्त भारती यांनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. त्यांनी मुंबईकरांना संयम बाळगण्याचे आवाहन केले तसेच सर्व विभागांमध्ये तातडीने समन्वय ठेवून नागरिकांना सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिले..मिठी नदीची पातळी घटलीसततच्या पावसामुळे मिठी नदीची पातळी ३.९ मीटरपर्यंत पोहोचली होती. भरती-ओहोटीच्या स्थितीमुळे पूराचा धोका निर्माण झाला होता. खबरदारी म्हणून कुर्ल्यातील क्रांतीनगर परिसरातील सखल भागातील सुमारे ४०० नागरिकांचे स्थलांतर करून त्यांना मनपाच्या शाळेत तात्पुरत्या निवाऱ्याची सोय करण्यात आली. सध्या नदीची पातळी ३.६ मीटरपर्यंत घटली आहे..शाळा, कार्यालयांना सुटीमुंबईसाठी हवामान खात्याने रेड अलर्ट जारी केला आहे. त्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून शाळा, महाविद्यालये तसेच शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. खासगी आस्थापनांना वर्क फ्रॉम होम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत..Vegetable Price: संततधार पावसामुळे भाज्यांची आवक वाढली, मात्र बाजारात दर 'जैसे थे' .पाणी उपसा व वाहतूक नियंत्रणमहानगरपालिकेच्या माहितीनुसार शहरात २५६ उपसा संच कार्यरत ठेवण्यात आले आहेत. पाणी साचलेल्या भागांतून ते अखंड काम करत आहेत. काही ठिकाणी रस्त्यांवर पाणी साचल्यामुळे वाहतूक वळवण्यात आली आहे. पोलीस प्रशासन पूर्ण सतर्क असून वाहनचालकांना पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन केले जात आहे. रेल्वे सेवा सध्या सुरळीत असून उपनगरीय वाहतूक तुलनेने नियमानुसार आहे..नागरिकांना आवाहनसहपालकमंत्री लोढा यांनी सांगितले की, "मुंबईकरांनी घाबरून जाण्याची गरज नाही. प्रशासन सज्ज आहे. नागरिकांनी सुरक्षित राहून महानगरपालिका व मुंबई पोलिसांच्या सूचनांचे पालन करावे." मनपाचा आपत्कालीन दूरध्वनी क्रमांक १९१६ कार्यरत असून मदतीसाठी नागरिकांना कोणत्याही वेळी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..आयुक्तांचा अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहनमहापालिका आयुक्त गगरानी यांनी सांगितले, "मुंबईतील प्रत्येक विभागावर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे. पूरस्थिती टाळण्यासाठी सर्व यंत्रणा कार्यरत आहेत. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत माहितीकडेच लक्ष द्यावे.".Eknath Shinde: मुंबईत मुसळधार पावसाचा आढावा, उपमुख्यमंत्री शिंदे यांची आपत्कालीन कक्षास भेट.देवेन्द्र भारती यांचा इशारामुंबई पोलीस आयुक्त देवेन्द्र भारती यांनी नागरिकांना आवाहन करताना म्हटले, "अत्यावश्यक कारणाशिवाय बाहेर पडू नये. सखल भाग टाळावेत आणि वाहतूक पोलिसांच्या सूचनांचे पालन करावे. कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत पोलिस मदतीसाठी तत्पर आहेत.".