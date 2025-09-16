मुंबई

Mangal Prabhat Lodha: प्रत्येक प्रभागात कबुतरखाना उभारणार, मंगलप्रभात लाेढा यांचे सूताेवाच

Pigeon shelter initiative Mumbai: शहरात कबुतरखान्यांना विरोध वाढला असून हे प्रकरण न्यायालयात गेले आहे. मात्र अशातच मंगलप्रभात लाेढा यांनी प्रत्येक प्रभागात कबुतरखाना उभारणार, असे सूताेवाच केले आहे.
Mangal Prabhat Lodha Announces Kabutarkhana in Every Ward

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : दादर कबुतरखाना बंद करण्याच्या वादानंतर आता बोरिवलीतील संजय गांधी नॅशनल पार्क येथे नवीन कबुतरखान्याचे उद्‌घाटन रविवारी पालकमंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या हस्ते करण्यात आले. आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिरातर्फे ‘तीन मूर्ती पोदनपूर’ येथे उभारण्यात आलेल्या या कबुतरखान्यामुळे पक्षीप्रेमी आणि जैन समाजाने समाधान व्यक्त केले. लोढा यांनी यापुढे प्रत्येक वॉर्डात अधिकृत कबुतरखाना सुरू करण्याचा विचार या वेळी व्यक्त केला.

