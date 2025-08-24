सोनी BBC अर्थने धर्मेश बरई यांचा ‘अर्थ चॅम्पियन’ म्हणून गौरव केला
सोनी BBC अर्थने धर्मेश बरई यांचा ‘अर्थ चॅम्पियन’ म्हणून गौरव केला

Dharmesh Birai Become Earth Champion : सोनी बीबीसी अर्थने धर्मेश बरई यांचा गौरव केला. धर्मेश बरई एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ते आणि पर्यावरणवादी आहेत आणि नवी मुंबई, महाराष्ट्रातील फ्लेमिंगो आणि अन्य स्थलांतरित पक्षांच्या संवर्धनासाठी ते करत असलेल्या प्रयत्नांबद्दल ते ओळखले जातात.
Summary

  1. BBC अर्थचा ‘अर्थ चॅम्पियन्स’ उपक्रम पर्यावरणासाठी सकारात्मक बदल घडवणाऱ्या व्यक्तींचा गौरव करतो.

  2. नवी मुंबईतील पर्यावरणवादी व सामाजिक कार्यकर्ते धर्मेश बरई यांना या महिन्याचे अर्थ चॅम्पियन म्हणून निवडण्यात आलं.

  3. त्यांनी फ्लेमिंगो व स्थलांतरित पक्ष्यांच्या संवर्धनासाठी मोठे प्रयत्न केले असून 90,000+ स्वयंसेवकांना पर्यावरणीय मोहिमेत सहभागी करून घेतलं आहे.

