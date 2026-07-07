Building Collapsed: चिमुरड्याने रोखली मोठी जीवितहानी, मानखुर्द दुर्घटनेप्रकरणी मालकासह दोघांना अटक; सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल

मुंबई : मानखुर्द येथे ८ जणांचा बळी घेणाऱ्या अपघातास जबाबदार धरत पोलिसांनी चार मजली बेकायदा झोपडीवजा इमारत उभी करणाऱ्या मालकासह बांधकाम कंत्राटदार, शेजारील बेकायदा झोपडी भाड्याने देणारा आणि या बांधकामांना हेतुपुरस्सर प्रोत्साहन देणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांविरोधात सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवला..पोलिस उपआयुक्त समीर शेख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'अब्दुल वाहिद आणि गुलाम रझा सय्यद या दोन आरोपींना अटक करण्यात आली असून, इतरांचा शोध सुरू आहे. कोसळलेली इमारत आणि ढिगाऱ्याखाली दबली गेलेली झोपडी दोन्ही बांधकामे बेकायदा होती, अशी माहिती प्राथमिक तपासातून पुढे आली आहे.' रविवारी रात्री साडेआठच्या सुमारास मानखुर्दच्या न्यू मंडाळा परिसरात ही चार मजली इमारत कोसळली..Navi Mumbai Accident: नवी मुंबईत भरधाव कारचा कहर! १० जणांना चिरडले; २ ठार, ८ जण जखमी.या इमारतीचा बहुतांश ढिगारा शेजारील झोपडीवर कोसळला. त्यामुळे या झोपडीत राहणारे ढिगाऱ्याखाली दवले गेले. त्यात एका ३२ वर्षीय विवाहितेसह पाच लहान मुलांचा मृत्यू झाला, तर रेहान अली (२४) जखमी असून, त्याच्यावर राजावाडी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार अटक आरोपी वाहिद आणि त्याच्या वडिलांनी हे झोपडीवजा इमारतीच्या बांधकामाचे कंत्राट घेतले होते, तर ज्या झोपडीवर या इमारतीचा ढिगारा कोसळला ती अन्य अटक आरोपी सय्यद याच्या मालकीची होती. तो त्याने मृतांच्या कुटुंबाला भाडयाने दिली होती..काही तासांआधी इमारत खाली!अपघाताच्या काही तासांआधी मालकाने इमारतीतील भाडेकरू आणि स्वत. चे विन्हाड तेथून हलविले, अशी माहिती मानखुर्द पोलिसांना स्थानिक रहिवाशांकडून मिळाली. पोलिस या माहितीची खातरजमा करत आहेत..अपघाताची होती कुणकुणफिर्यादी मोहम्मद मुख्तार अब्दुल अली शेख (५३) यांच्या तक्रारीनुसार गेल्या काही दिवसांपासून ही झोपडीवजा इमारत धोकादायक स्थितीत होती. या इमारतीची वरचेवर पडझड सुरू होती. ती केव्हाही कोसळू शकेल याची जाणीव इमारतीचे मालक आणि ती बांधणाऱ्या कंत्राटदारांना होती. शेजारील वस्तीत राहणाऱ्या नागरिकांनी त्यांना सुरक्षिततेचे उपाय योजण्याबाबत विनंती केली होती..Thane Crime: ठाण्यात देहविक्रीचे मोठे रॅकेट! २० महिलांना वेश्याव्यवसायात ढकलण्याचा कट, ७ महिलांसह ९ जणांवर मकोका.संभाव्य धोका ओळखून रहिवासी सतर्कमानखुर्द अपघातातील मृतांचा आकडा वाढला असता जर अपघातग्रस्त इमारतीत राहणाऱ्या रेहान अली यांच्या चार वर्षांच्या भावाचे लक्ष भिंतींना पडलेल्या तड्यांकडे गेले नसते. घराबाहेर खेळता खेळता या चिमुरड्याचे लक्ष चौरस पसरलेल्या भेगांनी वेधले. त्याने ते आई मेहर अली यांना दाखवले, मेहर यांनी स्वतः भिंतीची पाहणी केली, तेव्हा त्यांना भेगांची रुंदी जास्तच वाढल्याचे जाणवले. शिवाय इमारतीखालची जमीनही काही अंशी खचलेली दिसली. संभाव्य धोका ओळखून त्यांनी या इमारतीत राहणाऱ्या सर्व कुटुंबांना सतर्क केले. रविवारी दुपारी लवकरात लवकर डागडुजी करण्याची विनंती मालकाला करीत सर्व कुटुंबांनी ती इमारत रिकामी केली. अपेक्षेनुसार रविवारी रात्री इमारत कोसळली. तेथून निसटलेले सर्वच या चार वर्षांच्या चिमुरड्यास धन्यवाद देत आहेत. या चिमुरड्याने त्या भेगा आईला दाखवल्या नसत्या तर कदाचित इमारतीसोबत तिथे राहणारे २५ ते ३० जण ढिगाऱ्यात गाढले गेले असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.