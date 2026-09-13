Manoj Jarange: मुंबईत आंदोलनाला परवानगी नाकारली, मनोज जरांगे आक्रमक; काय म्हणाले?

मुंबई : मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) हे मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अंतरवाली सराटी येथे उपोषणाला बसले आहेत. त्यानंतर आता ते मुंबईच्या दिशेने आगेकूच करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. मराठा आंदोलकांसह मनोज जरांगे पाटील १५ सप्टेंबरपासून अंतरवाली सराटी येथून मुंबईच्या दिशेने निघणार असून मुंबईतील आझाद मैदान येथे उपोषणाला बसणार असल्याचा इशारा दिला आहे. यासाठी त्यांनी पोलिसांना एक पत्र पाठवत आंदोलनासंदर्भात परवानगीची मागणी केली आहे. मात्र पोलिसांनी मुंबईत उपोषणाला बसण्याची परवानगी नाकारली असल्याची माहिती समोर आली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबई पोलिसांना एक पत्र पाठवले आहे. या पत्रात मराठा आरक्षणाच्या मागण्यांसाठी मुंबईतील आंदोलनासंदर्भात परवानगीची मागणी केली आहे. मनोज जरांगे पाटील १९ सप्टेंबर रोजी मुंबईतील आझाद मैदानात आंदोलन करणार असून त्यासाठी पोलीस आयुक्तांना परवानगी पत्र पाठवण्यात आले आहे. मात्र, मुंबई पोलिसांनी मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाची परवानगी नाकारली आहे..Mumbai Metro: गणेशोत्सवात मुंबई मेट्रोची स्पेशल सर्व्हिस! मध्यरात्रीपर्यंत विशेष सेवा, शेवटची ट्रेन कधी धावणार?.मुंबईत आंदोलन करण्यास ठाममुंबईतील आझाद मैदान पोलिसांनी मनोज जरांगे पाटील यांची मुंबईतील आंदोलनाची मागणी नाकारली आहे. यावर मराठा आरक्षण नेते मनोज जरांगे पाटील मुंबईत आंदोलन करण्यास ठाम असल्याचा इशारा दिला आहे. तसेच 'गतवर्षी परवानगी दिली होती, आता कशी नाकारण्यात आली', असा सवाल करत 'सरकार न्यायदेवतेचा निर्णय पायदळी तुडवतोय. आम्हाला आंदोलनापासून रोखता येणार नाही, १९ तारखेचं आंदोलन होणारच' असे मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे..Mumbai News: गणेशोत्सवाची आठवडाभर सुट्टी; मात्र गुजराती, कॉन्व्हेंट शाळांचा सुट्टी देण्यास नकार, शिक्षण विभागाचे कारवाईचे संकेत.दरम्यान, मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील १५ सप्टेंबर (मंगळवार) रोजी अंतरवाली सराटी येथून मुंबईच्या दिशेने रवाना होणार आहेत. पाटोदा, अहिल्यानगर, हडपसर, खोपोली, कोपरखैरणेमार्गे १९ सप्टेंबर रोजी ते मुंबईत दाखल होणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.